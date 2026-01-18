Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 4539
  • 4
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Представители на клубовете от efbet Лига са дискутирали до една-две години всички терени в елита да са с изградено отопление. Това е станало на последната им среща преди седмица, която се проведе в началото на януари.

“На последната среща дискутирахме след една-две години да се изгради отопление на терените. Така както беше трудно със задължителното осветление преди години, сега ще се тръгне към вариант да има отопление на терените, което ще доведе до качеството на футболните игрища да е много по-добро, отколкото е в момента”, каза пред Sportal.bg техническият директор на Локомотив (София) Иво Котев.

Той добави, че се водят дискусии как всички стадиони, които са държавна собственост, да се реновират с държавно финансиране.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Беласица постигна победа над Банско в първата си зимна контрола

Беласица постигна победа над Банско в първата си зимна контрола

  • 17 яну 2026 | 20:48
  • 922
  • 1
Президентът и старши треньорът на Славия доволни от представянето на отбора

Президентът и старши треньорът на Славия доволни от представянето на отбора

  • 17 яну 2026 | 19:55
  • 1685
  • 3
Доскорошен "дракон" е първият нов във Фратрия

Доскорошен "дракон" е първият нов във Фратрия

  • 17 яну 2026 | 19:31
  • 1518
  • 0
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 17 яну 2026 | 19:02
  • 35091
  • 11
Септември (Сф) удари Висла (Краков) в Турция

Септември (Сф) удари Висла (Краков) в Турция

  • 17 яну 2026 | 19:01
  • 1438
  • 0
Вихрен обяви раздяла с опитен халф

Вихрен обяви раздяла с опитен халф

  • 17 яну 2026 | 18:40
  • 2514
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 2033
  • 8
Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 78607
  • 204
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 350
  • 0
Време е за финал!

Време е за финал!

  • 18 яну 2026 | 06:37
  • 4278
  • 10
Ден 1 на Australian Open: Зверев потрепери, но продължи

Ден 1 на Australian Open: Зверев потрепери, но продължи

  • 18 яну 2026 | 07:52
  • 4219
  • 4