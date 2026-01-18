Барселона ще опита да продължи темпото на върха

Популярни
  • 18 яну 2026 | 07:25
Реал Сосиедад ще посрещне Барселона в мач от испанската Ла Лига. Двубоят е насрочен за 18 януари 2026 г. от 22:00 часа на стадион "Реале Арена". Срещата е част от сезон 2025/2026 на най-престижното клубно първенство в Испания и се очаква да предложи интересен сблъсък между отбор от средата на таблицата и лидера в класирането.

Барселона доминира в Ла Лига този сезон, заемайки първото място с впечатляващите 49 точки от 19 изиграни мача. Каталунците демонстрират изключителна офанзивна мощ с 53 отбелязани гола, което е средно почти по три гола на мач, докато защитата им е допуснала 20 попадения. От друга страна, Реал Сосиедад се намира на 13-та позиция с 21 точки от същия брой срещи, като баските имат негативна голова разлика – 24 отбелязани срещу 27 допуснати гола. Разликата от 28 точки между двата отбора ясно показва пропастта в представянето им през настоящия сезон, като победа за домакините би била изключително ценна в борбата им за по-предно класиране.

Реал Сосиедад показва непостоянна форма в последните си пет срещи с две победи и три равенства. Баските завършиха наравно 2:2 срещу Осасуна в мач от Купата на краля на 13 януари 2026 г. Преди това постигнаха важна победа като гост срещу Хетафе с 2:1 в Ла Лига на 9 януари. Отборът записа равенство 1:1 с Атлетико Мадрид на 4 януари и още едно 1:1 срещу Леванте на 20 декември 2025 г. В Купата на краля баските победиха Елденсе с 2:1 на 16 декември. Барселона, от своя страна, е в изключителна форма с пет последователни победи. Каталунците надделяха над Расинг Сантандер с 2:0 в Купата на краля на 15 януари 2026 г. Преди това спечелиха Суперкупата на Испания, побеждавайки Реал Мадрид с 3:2 на 11 януари и Атлетик Билбао с 5:0 на 7 януари. В Ла Лига записаха две поредни победи с по 2:0 срещу Еспаньол на 3 януари и Виляреал на 21 декември 2025 г.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Барселона има значително предимство с четири победи срещу само една за Реал Сосиедад. Последната среща между тях се състоя на 28 септември 2025 г., когато каталунците спечелиха с 2:1 на своя стадион в мач от Ла Лига. По-рано същата година, на 2 март, Барселона разгроми баските с 4:0. Единствената победа за Реал Сосиедад дойде на 10 ноември 2024 г., когато те надделяха с минималното 1:0 на собствения си стадион. Преди това Барселона записа две последователни победи – 2:0 на 13 май 2024 г. и 1:0 на 4 ноември 2023 г. Историята показва, че каталунците традиционно имат превес в директните двубои, особено когато играят като домакини.

Миkel Oyarzabal е звездата на Реал Сосиедад в този сезон. Капитанът на баските, роден през 1997 г., е основен стълб в офанзивата на отбора и се отличава с отличната си техника и завършващ удар. Като атакуващ полузащитник с номер 10, Oyarzabal е не само голмайстор, но и създател на положения за съотборниците си. Неговото лидерство на терена е от решаващо значение за представянето на Реал Сосиедад, особено в мачовете срещу големите отбори. От страна на Барселона, 16-годишният феномен Lamine Yamal продължава да впечатлява футболния свят. Младият талант, роден през 2007 г., вече е неизменна част от стартовия състав на каталунците и носи номер 10 на гърба си. Неговата скорост, дрибъл и визия за играта го правят изключително опасен за всяка защита в Ла Лига. Въпреки крехката си възраст, Yamal демонстрира зрялост и увереност на терена, които го превръщат в един от най-важните играчи за Барселона в настоящия сезон.

