Наполи ще търси победата отново без Конте

Наполи ще се опита да се върне на победния път срещу Сасуоло, но ще трябва да го направи без Антонио Конте, който отново ще трябва да наблюдава от трибуните на Стадио „Диего Армандо Марадона“. След серия от четири победи, в които отборът грабна Суперкупата на Италия в Рияд, шампионът завърши наравно в три поредни мача и вече изостава на шест точки от лидера Интер Милано.

Конте не беше на тъчлинията при разочароващото равенство у дома срещу Парма (0:0) в сряда вечер, след като получи две мача наказание след изгонването си по време на сблъсъка му с Интер миналия уикенд. Наполи продължава да има широк списък с контузени, който включва Кевин Де Бройне и Били Гилмор. Крилото Давид Нерес е под въпрос, след като беше сменен в края на мача срещу Парма.

David Neres ci sarà contro il Sassuolo. Il brasiliano era rientrato da un problema alla caviglia contro il Parma, ma era dovuto uscire dopo circa mezz’ora.



«Aveva sentito di nuovo dolore, non stava bene» ha spiegato Cristian Stellini, vice di Conte. Contro il Sassuolo invece…

“Играем от дълго време с едни и същи играчи и понякога на всеки два или три дни ни липсва остротата, която идва от възстановяването на физическата и психическата енергия. Трябва да останем бистри и да работим върху манталитета на играчите и на целия отбор“, заяви помощник-треньорът на Наполи Кристиан Стелини.

Сасуоло е без победа в шест мача, след като загуби втори пореден мач без да отбележи гол, когато отстъпи с 0:2 от Рома. “Това ще бъде важен тест, за да разберем колко сме се подобрили, колко добре разбираме “моментите на играта” и колко сме готови да се съпротивляваме. Имаме много отсъстващи, но се ориентираме в ситуацията, за да намерим най-добрите решения. Звучи като празни думи, но човек се подобрява чрез трудности. Имахме фантастична първа половина на сезона и казах на отбора, че ще отидем в Неапол, за да играем нашата игра. Няма невъзможни мачове. Знаем, че ще се изправим срещу страхотен отбор, но дори срещу големите отбори винаги сме имали своите шансове, така че трябва да бъдем клинични и безмилостни“, коментира наставникът на Сасуоло Фабио Гросо.