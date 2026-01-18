Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Топалова загуби полуфинала в Аржентина

Топалова загуби полуфинала в Аржентина

  • 18 яну 2026 | 02:09
  • 140
  • 0
Топалова загуби полуфинала в Аржентина

Гергана Топалова отпадна на 1/2-финал на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Българката отстъпи пред третата поставена Далила Спитери (Италия) с 1:6, 4:6 за 80 минути.

Седмата в схемата Топалова осъществи пробив в самото началото на двубоя, но италианката веднага изравни и със серия от шест поредни гейма стигна до успешното 6:1.

Последва доста по-оспорвана втора част, в която Спитери реализира пробив в деветия гейм за преднина от 5:4. Гергана Топалова стигна до 40:0 при сервис на противничката, но италианската тенисистка отрази трите точки за пробив и приключи срещата при втория си мачбол.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ден 1 на Australian Open: Започнаха първите мачове от турнира

Ден 1 на Australian Open: Започнаха първите мачове от турнира

  • 18 яну 2026 | 02:07
  • 712
  • 0
Беретини пропуска Australian Open

Беретини пропуска Australian Open

  • 17 яну 2026 | 20:10
  • 527
  • 0
Федерер открадна шоуто в "Мелбърн Парк" преди началото на Australian Open

Федерер открадна шоуто в "Мелбърн Парк" преди началото на Australian Open

  • 17 яну 2026 | 17:22
  • 3429
  • 0
Елизара Янева на финал в Манчестър, рускиня спря Енчева в Египет

Елизара Янева на финал в Манчестър, рускиня спря Енчева в Египет

  • 17 яну 2026 | 16:15
  • 1085
  • 0
Джокович: Когато съм здрав, чувствам, че мога да победя всеки, все още имам хъс

Джокович: Когато съм здрав, чувствам, че мога да победя всеки, все още имам хъс

  • 17 яну 2026 | 14:53
  • 1099
  • 0
Винъс Уилямс преди старта на Australian Open: Това е най-прекрасното място на земята за игра

Винъс Уилямс преди старта на Australian Open: Това е най-прекрасното място на земята за игра

  • 17 яну 2026 | 14:23
  • 1047
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 75023
  • 191
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 73346
  • 182
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 68383
  • 145
Ден 1 на Australian Open: Започнаха първите мачове от турнира

Ден 1 на Australian Open: Започнаха първите мачове от турнира

  • 18 яну 2026 | 02:07
  • 712
  • 0
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 15246
  • 10
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 24110
  • 32