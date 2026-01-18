Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Анже
  3. Марсилия зашлеви Анже и показа бойна готовност за Ливърпул

Марсилия зашлеви Анже и показа бойна готовност за Ливърпул

  • 18 яну 2026 | 00:46
  • 205
  • 0

Отборът на Марсилия изигра най-силния си мач през новата година и сгази тима на Анже като гост с 5:2.

Поражението остави домакините в средата на таблицата, но след втората си поредна загуба вече започват да се пооглеждат нервно зад гърба си, тъй като ги делят осем точки от зоната на изпадащите.

Провансалци пък продължиха да поддържат темпото спрямо лидерите и са на осем точки от първото място.

Те бяха длъжни да спечелят, тъй като Пари Сен Жермен удари четвъртия Лил с 3:0 и така марсилци успяха да излязат еднолично на третото място.

ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил
ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

Освен това по-рано през деня Ланс удари Оксер с 1:0 и това означаваше, че южняците нямаха право на грешка, ако искаха да запазят реномето на претенденти за титлата поне на теория.

Ланс веднага свали ПСЖ от върха в Лига 1
Ланс веднага свали ПСЖ от върха в Лига 1

Гостите стартираха много силно мача и още до почивката вкараха четири гола, с което решиха всичко. Амин Гуири откри резултата в 19-ата минута, в 24-ата Мейсън Грийнууд покачи, Хамед Траоре оформи класиката в 34-ата, а в 40-ата Тимъти Уеа направи преднината разгромна.

През първата част обаче имаше време и за още, като във втората минута на добавеното време Амине Сбаи намали изоставането на Анже.

През второто полувреме изглеждаше, че няма да паднат нови голове, но в заключителните минути съперниците си размениха по още едно попадение. Игор Пайшао върна четириголовата преднина на гостите в 88-ата минута, а във втората минута на продължението Джим Алевина оформи крайния резултат.

Победата бе идеален подарък за самочувствието на Марсилия, които демонстрираха бойна готовност за предстоящия си мач в Шампионската лига идната седмица.

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Там на 21-ви януари (вторник) провансалци ще посрещнат на “Велодром” Ливърпул, който направи поредния си гаф след Нова година и не успя да победи новака в Премиър лийг Бърнли.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

  • 17 яну 2026 | 19:53
  • 1528
  • 0
Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

  • 17 яну 2026 | 19:48
  • 2895
  • 0
Арсенал не вкара гол на Нотингам, но увеличи преднината си

Арсенал не вкара гол на Нотингам, но увеличи преднината си

  • 17 яну 2026 | 21:26
  • 12528
  • 20
Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно

Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно

  • 17 яну 2026 | 21:29
  • 13943
  • 8
Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

  • 17 яну 2026 | 19:20
  • 6534
  • 1
Челси спря устрема на Брентфорд

Челси спря устрема на Брентфорд

  • 17 яну 2026 | 19:17
  • 2956
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 74311
  • 189
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 72672
  • 182
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 67466
  • 144
Australian Open започва, следете ден 1 с нас!

Australian Open започва, следете ден 1 с нас!

  • 18 яну 2026 | 01:07
  • 169
  • 0
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 14777
  • 9
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 23446
  • 32