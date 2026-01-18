Марсилия зашлеви Анже и показа бойна готовност за Ливърпул

Отборът на Марсилия изигра най-силния си мач през новата година и сгази тима на Анже като гост с 5:2.

Поражението остави домакините в средата на таблицата, но след втората си поредна загуба вече започват да се пооглеждат нервно зад гърба си, тъй като ги делят осем точки от зоната на изпадащите.

Провансалци пък продължиха да поддържат темпото спрямо лидерите и са на осем точки от първото място.

Те бяха длъжни да спечелят, тъй като Пари Сен Жермен удари четвъртия Лил с 3:0 и така марсилци успяха да излязат еднолично на третото място.

Освен това по-рано през деня Ланс удари Оксер с 1:0 и това означаваше, че южняците нямаха право на грешка, ако искаха да запазят реномето на претенденти за титлата поне на теория.

Гостите стартираха много силно мача и още до почивката вкараха четири гола, с което решиха всичко. Амин Гуири откри резултата в 19-ата минута, в 24-ата Мейсън Грийнууд покачи, Хамед Траоре оформи класиката в 34-ата, а в 40-ата Тимъти Уеа направи преднината разгромна.

През първата част обаче имаше време и за още, като във втората минута на добавеното време Амине Сбаи намали изоставането на Анже.

⏱️ 45+4' | #SCOOM 1️⃣-4️⃣



⏸️ 𝗠𝗶-𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀 au stade Raymond-Kopa

Première période maîtrisée pour nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 💪

4️⃣ buts et 4️⃣ buteurs 🔥 pic.twitter.com/OGDVwtbvXT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 17, 2026

През второто полувреме изглеждаше, че няма да паднат нови голове, но в заключителните минути съперниците си размениха по още едно попадение. Игор Пайшао върна четириголовата преднина на гостите в 88-ата минута, а във втората минута на продължението Джим Алевина оформи крайния резултат.

⏱️ 90+5' | #SCOOM 2️⃣-5️⃣

C'est terminé ! Pluie de buts à Angers. +3️⃣ points



Belle 𝗱𝗲́𝗺𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 de nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 avec des buts signés 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗚𝗼𝘂𝗶𝗿𝗶 🇩🇿, 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱, 𝗛𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗧𝗿𝗮𝗼𝗿𝗲́ 🇨🇮,… pic.twitter.com/rknXPEq154 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 17, 2026

Победата бе идеален подарък за самочувствието на Марсилия, които демонстрираха бойна готовност за предстоящия си мач в Шампионската лига идната седмица.

Там на 21-ви януари (вторник) провансалци ще посрещнат на “Велодром” Ливърпул, който направи поредния си гаф след Нова година и не успя да победи новака в Премиър лийг Бърнли.