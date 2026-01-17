Ланс веднага свали ПСЖ от върха в Лига 1

Отборът на Ланс постигна минимална победа над Оксер с 1:0 в 18-ия кръг на Лига 1. Благодарение на трите точки, спечелени след десетия пореден успех във всички турнири, тимът от Северна Франция се върна на първо място във временното класиране, като отново изпревари с точка шампиона Пари Сен Жермен, наложил се снощи над Лил с 3:0. "Кърваво-златистите" имат 43 пункта, което е най-добрият им актив на този етап от сезона в клубната история.

Първото полувреме между Ланс и Оксер завърши без попадения. Уесли Саид вкара победния гол за Ланс в 65-ата минута и тимът успя да запази преднината си до края на мача. В заключителните минути дори Флориан Товен бе близо до втори гол за домакините, но топката опъна мрежата от външната страна на стълба.

𝑳𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒖𝒊𝒕 🎢



Avec l'appui du stade Bollaert-Delelis, le Racing signe un 8⃣e succès de suite sur ses terres, un 8⃣e de rang en @Ligue1 et un 🔟e d'affilée toutes compétitions confondues. Bravo Messieurs ! 👏



RC Lens 1⃣-0⃣ @AJA#RCLAJA pic.twitter.com/PzMdtBnc5M — Racing Club de Lens (@RCLens) January 17, 2026

Оксер няма победа в последните девет кръга, в които е с две равенства и седем загуби. Отборът е на предпоследното 17-о място, но може да се озове и на дъното, ако Метц не загуби от Страсбург утре.

Снимки: Imago