  • 17 яну 2026 | 20:52
Ланс веднага свали ПСЖ от върха в Лига 1

Отборът на Ланс постигна минимална победа над Оксер с 1:0 в 18-ия кръг на Лига 1. Благодарение на трите точки, спечелени след десетия пореден успех във всички турнири, тимът от Северна Франция се върна на първо място във временното класиране, като отново изпревари с точка шампиона Пари Сен Жермен, наложил се снощи над Лил с 3:0. "Кърваво-златистите" имат 43 пункта, което е най-добрият им актив на този етап от сезона в клубната история.

Първото полувреме между Ланс и Оксер завърши без попадения. Уесли Саид вкара победния гол за Ланс в 65-ата минута и тимът успя да запази преднината си до края на мача. В заключителните минути дори Флориан Товен бе близо до втори гол за домакините, но топката опъна мрежата от външната страна на стълба.

Оксер няма победа в последните девет кръга, в които е с две равенства и седем загуби. Отборът е на предпоследното 17-о място, но може да се озове и на дъното, ако Метц не загуби от Страсбург утре.

