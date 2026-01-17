Ница катастрофира в Лига 1 и даде надежди на Лудогорец!

Само 12 дни преди решаващата схватка между родния евробоец Лудогорец и тима на Ница в последния кръг от основната схема на Лига Европа, французите допуснаха унизително поражение с 1:5 на домашна сцена от отбора на Тулуза в среща от 18-ия кръг на Лига 1.

Така Ница продължи да затъва и записа осмия си пореден мач без успех в родното първенство, като последната победа дойде на 29-и октомври с 2:1 срещу Лил. Тулуза от своя страна продължи да се движи много добре през настоящата кампания и вече е на четири точки от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Голеадата за победителите бе осъществена от Сантиаго Идалго (7’, 55’), Франк Магри (45’), Кристиан Касерес (74’), Хулиан Виньоло (80’), а почетното попадение за гостите вкара Ели Уаи (49’).