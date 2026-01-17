Сашо Попов пред Sportal.bg: Ако поддържат Пирин подобна игра, имат шансове на финала

Отборът на Пирин (Разлог) продължава с изключителното си представяне, като победи ЦСКА с 3:2 (23:25, 26:24, 25:23, 16:25, 18:16) в полуфинала на турнира за efbet Купа на България 2026 в зала "СамЕлион" в Самоков.

"Поздравления за играта през двата дни на съперника. Не очаквахме толкова постоянна игра в атака и ние, и Левски вероятно, но това е заслуга много и на разпределителя им, разбира се, и на нападателите. Това е едно от нещата, което направи разликата. Другото е, че просто нашата игра днес не вървеше, въпреки че, имахме добро посрещане. Не успяхме да атакуваме както трябва. Много са факторите за атаката ни, но просто не ни се получи", коментира Попов пред камерата на Sportal.bg след срещата.