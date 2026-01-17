Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Сашо Попов пред Sportal.bg: Ако поддържат Пирин подобна игра, имат шансове на финала

Сашо Попов пред Sportal.bg: Ако поддържат Пирин подобна игра, имат шансове на финала

  • 17 яну 2026 | 22:40
  • 446
  • 0

Отборът на Пирин (Разлог) продължава с изключителното си представяне, като победи ЦСКА с 3:2 (23:25, 26:24, 25:23, 16:25, 18:16) в полуфинала на турнира за efbet Купа на България 2026 в зала "СамЕлион" в Самоков.

Пирин пише история! Отстрани и ЦСКА и ще играе за efbet Купа на България
Пирин пише история! Отстрани и ЦСКА и ще играе за efbet Купа на България

"Поздравления за играта през двата дни на съперника. Не очаквахме толкова постоянна игра в атака и ние, и Левски вероятно, но това е заслуга много и на разпределителя им, разбира се, и на нападателите. Това е едно от нещата, което направи разликата. Другото е, че просто нашата игра днес не вървеше, въпреки че, имахме добро посрещане. Не успяхме да атакуваме както трябва. Много са факторите за атаката ни, но просто не ни се получи", коментира Попов пред камерата на Sportal.bg след срещата.

Благовест Катранджиев пред Sportal.bg: Трябва да опитаме да се възстановим за финала и да покажем едно добро ниво
Благовест Катранджиев пред Sportal.bg: Трябва да опитаме да се възстановим за финала и да покажем едно добро ниво

"Ако поддържат Пирин подобна игра, имат шансове на финала", прогнозира наставникът на "червените".

Снимки: Борислав Цветанов

