Благовест Катранджиев пред Sportal.bg: Трябва да опитаме да се възстановим за финала и да покажем едно добро ниво

Отборът на Пирин (Разлог) продължава с изключителното си представяне, като победи ЦСКА с 3:2 (23:25, 26:24, 25:23, 16:25, 18:16) в полуфинала на турнира за efbet Купа на България 2026 в зала "СамЕлион" в Самоков.

"Първо искам да поздравя нашия отбор за страхотната игра през двата дни. Момчетата се раздадоха, играха спокойно и просто спечелихме. И в двата мача (б.р. с Левски и с ЦСКА) издържахме на посрещане, където ни пробиват цяла година. От там с разпределител като Агонцев е доста по-лесно при мрежата и доста трудно за противниковата блокада", сподели Катранджиев пред камерата на Sportal.bg след победата.

"Разликата между Пирин от първия полусезон и в тези два мача е огромна. Момчетата си повярваха, че можем да излизаме срещу силните отбори навън и да играем добре. И започнаха да играят по спокойно."

"Да, Нефтохимик е един от фаворитите, с добра селекция, с много добри играчи, но утре излизаме също да изиграем мача освободено и каквото стане. Доста трудно се възстановява след такива мачове, защото ние имаме 5-6 човека, които са основни и почти не излизат от игра. Така че, се надявам тази вечер да се възстановят и утре да излезем и да покажем едно добро ниво", каза още треньорът на Пирин.

Снимки: Борислав Цветанов