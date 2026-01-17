Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Полуфинал №2 на efbet Купа на България: Пирин 2:1 ЦСКА! Следете ТУК!

Полуфинал №2 на efbet Купа на България: Пирин 2:1 ЦСКА! Следете ТУК!

  • 17 яну 2026 | 20:28
  • 1997
  • 0

Волейболистите на Пирин (Разлог) и ЦСКА излизат един срещу друг във втори мач от полуфиналите в турнира за efbet Купа на България 2026.

 Срещата е с начален час 19:00 в зала "Арена СамЕлион" в Самоков и се излъчва на живо по MAX Sport 1.

4 Пирин : ЦСКА

Волейболистите на Пирин поведоха със 7:6 след единична блокада на Любомир Агонцев. Атака на Спас Байрев изведе ЦСКА напред с 2 точки при 13:11. Блокада на Костадин Козелов и равенство при 13:13. Единична блокада на Спас Байрев и 17:14 за ЦСКА. Нова атака на Спас Байрев и 19:16.Блокада на Теодор Камен спря атака на Николай Пенчев - 17:20. Блокада на Теодор Тодоров и геймбол за "червените" - 24:20. Блокада спря атака на Тодор Костов - 22:24. Александър Попов взе прекъсване за "червените". Мохамад Реза Бейк атакува в антената - 24:23. Висенте Монфорд Миная пусна топката в полето на Пирин и ЦСКА спечели първата част с 25:23.

4 Пирин : ЦСКА

Блокада на Костадин Козелов спря атака на Николай Пенчев и Пирин поведе с 5:3 в началото на втората част. Сервис в мрежата на Костадин Козелов и 8:8. Блокада на Златко Кьосев и Пирин поведе с 10:8. Блокада на Теодор Тодоров спря атака на Теодор Каменов и равенство при 10:10. Ас на Спас Байрев и ЦСКА поведе с 12:11. "Червените" поведоха с 19:17. Атака на Спас Байрев и 20:18. Костадин Гаджанов атакува в центъра - 19:20. Атака на Теодор Тодоров направи резултата 21:19. Хеймиш Хейзълдън изведе ЦСКА до геймбол при 24:23. Атака на Златко Кьосев и равенство при 24:24. Блокада на Костадин Гаджанов срещу атака на Тодор Костов и Пирин поведе с 25:24. Атака на Златко Кьосев донесе успеха на тима от Разлог във втората част с 26:24.

4 Пирин : ЦСКА

Третата част започна напълно равностойно. Равенството се запази до 6:6. Великолепна комбинация Любомир Агонцев - Теодор Каменов и Пирин поведе със 7:6. Хеймиш Хейзълдън атакува мощно за 7:7. Успешни атака на Константин Манолев и Теодор Каменов и 11:8 за Пирин. Атака на Златко Кьосев и Пирин поведе с 15:11. Страхотна комбинация Любомир Агонцев - Златко Кьосев - 18:13. Никола Великов се появи в игра за ЦСКА. Тройна блокада на Пирин направи резултата 19:13. Теодор Каменов атакува мощно за 20:14. Константин Манолев направи резултата 23:17. Ас на Спас Байрев и 20:23. Грешка на волейболистите на Пирин и 23:21. Нов ас на Спас Байрев и само точка разлика 22:23. Любомир Агонцев пусна топката в полето на "червените" и геймбол за Пирин 24:22. Захари Згуров намали до 23:24. Златко Кьосев атакува с много сила и Пирин спечели третат част с 25:23.

4 Пирин : ЦСКА

Полуфинал №2 на efbet Купа на България 2026:
ПИРИН (РАЗЛОГ) - ЦСКА 2:1 (23:25, 26:24, 25:22)
ПИРИН: Любомир Агонцев, Константин Манолев, Теодор Каменов, Златко Кьосев, Костадин Козелов, Костадин Гаджанов - Дафин Коцаков-либеро (Вилиян Хаджиев)
Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.
ЦСКА: Висенте Монфорд Миная, Спас Байрев, Николай Пенчев, Мохамад Реза Беик, Тодор Костов, Теодор Тодоров - Мартин Божилов-либеро (Хеймиш Хейзълдън, Стойко Ненчев, Никола Великов, Мартин Павлов, Захари Згуров)
Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Алекс Грозданов и Богданка с нова лесна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с нова лесна победа в Полша

  • 17 яну 2026 | 19:35
  • 574
  • 0
Найден Найденов пред Sportal.bg: Силите са много изравнени, всеки се случва да загуби

Найден Найденов пред Sportal.bg: Силите са много изравнени, всеки се случва да загуби

  • 17 яну 2026 | 19:25
  • 701
  • 0
Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16

Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16

  • 17 яну 2026 | 18:51
  • 1848
  • 1
Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор

Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор

  • 17 яну 2026 | 18:47
  • 686
  • 1
Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив

Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив

  • 17 яну 2026 | 17:54
  • 7068
  • 5
България U18 не успя срещу Турция на финала на евроквалификацията в София

България U18 не успя срещу Турция на финала на евроквалификацията в София

  • 17 яну 2026 | 17:32
  • 3207
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 67068
  • 148
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 65230
  • 141
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 57661
  • 127
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 8530
  • 4
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 36503
  • 59
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 15839
  • 24