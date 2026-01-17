Полуфинал №2 на efbet Купа на България: Пирин 2:1 ЦСКА! Следете ТУК!

Волейболистите на Пирин (Разлог) и ЦСКА излизат един срещу друг във втори мач от полуфиналите в турнира за efbet Купа на България 2026.

Срещата е с начален час 19:00 в зала "Арена СамЕлион" в Самоков и се излъчва на живо по MAX Sport 1.

Волейболистите на Пирин поведоха със 7:6 след единична блокада на Любомир Агонцев. Атака на Спас Байрев изведе ЦСКА напред с 2 точки при 13:11. Блокада на Костадин Козелов и равенство при 13:13. Единична блокада на Спас Байрев и 17:14 за ЦСКА. Нова атака на Спас Байрев и 19:16.Блокада на Теодор Камен спря атака на Николай Пенчев - 17:20. Блокада на Теодор Тодоров и геймбол за "червените" - 24:20. Блокада спря атака на Тодор Костов - 22:24. Александър Попов взе прекъсване за "червените". Мохамад Реза Бейк атакува в антената - 24:23. Висенте Монфорд Миная пусна топката в полето на Пирин и ЦСКА спечели първата част с 25:23.

Блокада на Костадин Козелов спря атака на Николай Пенчев и Пирин поведе с 5:3 в началото на втората част. Сервис в мрежата на Костадин Козелов и 8:8. Блокада на Златко Кьосев и Пирин поведе с 10:8. Блокада на Теодор Тодоров спря атака на Теодор Каменов и равенство при 10:10. Ас на Спас Байрев и ЦСКА поведе с 12:11. "Червените" поведоха с 19:17. Атака на Спас Байрев и 20:18. Костадин Гаджанов атакува в центъра - 19:20. Атака на Теодор Тодоров направи резултата 21:19. Хеймиш Хейзълдън изведе ЦСКА до геймбол при 24:23. Атака на Златко Кьосев и равенство при 24:24. Блокада на Костадин Гаджанов срещу атака на Тодор Костов и Пирин поведе с 25:24. Атака на Златко Кьосев донесе успеха на тима от Разлог във втората част с 26:24.

Третата част започна напълно равностойно. Равенството се запази до 6:6. Великолепна комбинация Любомир Агонцев - Теодор Каменов и Пирин поведе със 7:6. Хеймиш Хейзълдън атакува мощно за 7:7. Успешни атака на Константин Манолев и Теодор Каменов и 11:8 за Пирин. Атака на Златко Кьосев и Пирин поведе с 15:11. Страхотна комбинация Любомир Агонцев - Златко Кьосев - 18:13. Никола Великов се появи в игра за ЦСКА. Тройна блокада на Пирин направи резултата 19:13. Теодор Каменов атакува мощно за 20:14. Константин Манолев направи резултата 23:17. Ас на Спас Байрев и 20:23. Грешка на волейболистите на Пирин и 23:21. Нов ас на Спас Байрев и само точка разлика 22:23. Любомир Агонцев пусна топката в полето на "червените" и геймбол за Пирин 24:22. Захари Згуров намали до 23:24. Златко Кьосев атакува с много сила и Пирин спечели третат част с 25:23.

Полуфинал №2 на efbet Купа на България 2026:

ПИРИН (РАЗЛОГ) - ЦСКА 2:1 (23:25, 26:24, 25:22)

ПИРИН: Любомир Агонцев, Константин Манолев, Теодор Каменов, Златко Кьосев, Костадин Козелов, Костадин Гаджанов - Дафин Коцаков-либеро (Вилиян Хаджиев)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

ЦСКА: Висенте Монфорд Миная, Спас Байрев, Николай Пенчев, Мохамад Реза Беик, Тодор Костов, Теодор Тодоров - Мартин Божилов-либеро (Хеймиш Хейзълдън, Стойко Ненчев, Никола Великов, Мартин Павлов, Захари Згуров)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

Снимки: Владимир Иванов