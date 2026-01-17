Очаквайте на живо: Девет мача от НБА тази нощ

В ранните часове на 18-и януари (неделя) предстои да се изиграят нови девет мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Преди тяхното начало лидери бяха шампионът Оклахома Сити Тъндър с баланс от 35 победи и 7 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 29 успеха и 10 поражения (Източна конференция). Sportal.bg ви предлага да проследите развитието им в реално време.

Програмната схема стартира в полунощ българско време с мача между Далас Маверикс и Юта Джаз.

От 2:30 стартират цели три срещи, като в едната от тях Атланта Хокс посреща шампиона за 2024 г. Бостън Селтикс.

В друг от двубоите Източният лидер Детройт Пистънс приема Индиана Пейсърс.

По същото време играят също Ню Йорк Никс и Финикс Сънс.

Половин час по-късно Маями Хийт приема актуалния шампион и лидер на Запад Оклахома Сити Тъндър.

По същото време Сан Антонио Спърс посреща Минесота Тимбъруулвс.

В 3:30 часа Голдън Стейт Уориърс излиза срещу Шарлът Хорнетс.

Половин час по-късно Денвър Нъгетс играе срещу Вашингтон Уизардс.

Последният мач от програмата започва в 5:00 сутринта и той е между отборите на Портланд Трейл Блейзърс и ЛА Лейкърс.