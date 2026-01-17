Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Очаквайте на живо: Девет мача от НБА тази нощ

Очаквайте на живо: Девет мача от НБА тази нощ

  • 17 яну 2026 | 23:38
  • 104
  • 0
Очаквайте на живо: Девет мача от НБА тази нощ

В ранните часове на 18-и януари (неделя) предстои да се изиграят нови девет мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Преди тяхното начало лидери бяха шампионът Оклахома Сити Тъндър с баланс от 35 победи и 7 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 29 успеха и 10 поражения (Източна конференция). Sportal.bg ви предлага да проследите развитието им в реално време.

Програмната схема стартира в полунощ българско време с мача между Далас Маверикс и Юта Джаз.

От 2:30 стартират цели три срещи, като в едната от тях Атланта Хокс посреща шампиона за 2024 г. Бостън Селтикс.

В друг от двубоите Източният лидер Детройт Пистънс приема Индиана Пейсърс.

По същото време играят също Ню Йорк Никс и Финикс Сънс.

Половин час по-късно Маями Хийт приема актуалния шампион и лидер на Запад Оклахома Сити Тъндър.

По същото време Сан Антонио Спърс посреща Минесота Тимбъруулвс.

В 3:30 часа Голдън Стейт Уориърс излиза срещу Шарлът Хорнетс.

Половин час по-късно Денвър Нъгетс играе срещу Вашингтон Уизардс.

Последният мач от програмата започва в 5:00 сутринта и той е между отборите на Портланд Трейл Блейзърс и ЛА Лейкърс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Академик срази Шумен, Локомотив Пловдив надигра Ботев Враца

Академик срази Шумен, Локомотив Пловдив надигра Ботев Враца

  • 17 яну 2026 | 19:45
  • 5959
  • 0
Любо Минчев сред зрителите на битката в зала "Сила"

Любо Минчев сред зрителите на битката в зала "Сила"

  • 17 яну 2026 | 18:52
  • 1005
  • 0
Везенков блести за Олимпиакос при рутинна победа

Везенков блести за Олимпиакос при рутинна победа

  • 17 яну 2026 | 17:51
  • 8571
  • 3
Изпълнителният директор на Евролигата с интересно изказване за проекта на НБА

Изпълнителният директор на Евролигата с интересно изказване за проекта на НБА

  • 17 яну 2026 | 17:03
  • 1331
  • 0
Джа Морант може да е готов за втория мач на Мемфис с Орландо в Европа

Джа Морант може да е готов за втория мач на Мемфис с Орландо в Европа

  • 17 яну 2026 | 15:58
  • 684
  • 0
Старт на кампа на 18-годишните в “Свети Георги” с Пини Гершон и Веселин Веселинов

Старт на кампа на 18-годишните в “Свети Георги” с Пини Гершон и Веселин Веселинов

  • 17 яну 2026 | 14:39
  • 492
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 72919
  • 182
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 71337
  • 177
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 65559
  • 138
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 13665
  • 9
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 43389
  • 70
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 21982
  • 31