  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

  • 18 яну 2026 | 11:17
  • 445
  • 0
Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

Французинът Виктор Уембаняма отбеляза 39 точки и овладя 9 борби, включително решаваща в последните секунди, за да допринесе за победата на Сан Антонио Спърс със 126:123 като домакин на Минесота Тимбъруулвс в среща от редовния сезон в НБА.

Спърс постигнаха втори пореден успех, надделявайки над Минесота, въпреки 55-те точки на Антъни Едуардс. Домакините водеха с 25 точки на почивката, записвайки най-резултатната си четвърт от 39 години насам след 48:22 във втория период. Едуардс изведе гостите напред при 110:108 при оставащи 3:28 минути, последваха още три размени на водачеството, а два пъти имаше равенство в резултата до края на мача.

Денвър се наложи при домакинството си на Вашингтон със 121:115, след като Джамал Мъри реализира 7 от своите 42 точки във финалните 2:12 минути. Тим Хардауей-младши вкара рекордните си за сезона 30 точки, а Пейтън Уотсън добави 21 точки. Нъгетс спечелиха четвърти пореден двубой и шести от последните си седем срещи.

Далас надделя над Юта със 138:120 като домакин в мач, в който Клей Томпсън отбеляза 23 точки за 20 минути и премина границата от 17 000 точки в кариерата си в НБА. Макс Кристи и Брандън Уилямс добавиха по 22 точки за Маверикс, които се справиха с Джаз за втори път в последните три дни. Звездният новобранец на Далас Купър Флаг пропусна втори пореден мач заради изкълчен глезен.

Детройт спечели домакинството си срещу Индиана със 121:78, след като Кейд Кинингам, Дънкан Робинсън и Джавонте Грийн вкараха по 16 точки.

Финикс преодоля Ню Йорк със 106:99 като гост в друга среща от вечерта в НБА. Девин Букър помогна за победата на Сънс с 27 точки, докато Карл-Антъни Таунс приключи с 23 точки и 11 борби за Никс.

Бам Адебайо реализира 30 точки, включително шест тройки при победата на Маями у дома над шампиона Оклахома Сити със 122:120. Шей Гилджъс-Алекзандър се включи с 39 точки за Тъндър, който обаче прекъсна серията си от пет победи.

Бостън спечели гостуването си на Атланта със 132:106 след 41 точки на Джейлън Браун, а в друга среща от НБА Голдън Стейт надигра Шарлът у дома със 136:116.

Отборът на Портланд се наложи при домакинството си на Лос Анджелис Лейкърс със 132:116 след 25 точки на Шейдън Шарп. Гостите бяха без Лука Дончич, а ЛеБрон Джеймс завърши с 20 точки, 9 борби и 8 асистенции. Лейкърс допуснаха девета загуба в последните си 14 двубоя.

Снимки: Gettyimages

