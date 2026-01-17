Кристиян Богданов: Отборът, който запази концентрация във важните моменти, ще спечели

Отборът на Миньор (Перник) излиза срещу носителя на Купа България Висша лига Етрополе в големия финал за трофея на 18 януари (неделя) от 15,00 часа в Самоков. Новият треньор на перничани Кристиян Богданов говори пред BGvolleyball.com преди мача, като заяви, че отборът, който запази концентрацията си във важните моменти, ще излезе победител в срещата.

"За първи път ще играем финал за Купата на Висшата лига. В последните години все нещо не ни стигаше да стигнем до този етап, но тази мисля, че заслужено стигнахме дотук след доста тежки мачове. Oтстранихме Левски Карлово на полуфинала - играхме доста концентрирано на всички елементи и влязохме в мача, без да подценяваме съперника и заслужено победихме с 0:3 гейма", смята Богданов.

"И двата отбора се познаваме доста добре, шансовете според мен са напълно изравнени. Ако изпълняваме нещата, които сме говорили и тренирали за тях, и всеки даде максимума от себе си, мисля, че резултатът ще е положителен. Отборът, който успее да запази концентрацията си във важните моменти, ще излезе победител в срещата."

"Определено се радвам за възможността, която получих. Миньор е отбор с традиции във волейбола и се надявам да добавим и тази Купа към отличията ни. Да съм начело на отбора е голяма отговорност, надявам се всички да дадем максимума на финала за Купата. Надявам се феновете ни да дойдат в Самоков, да напълнят залата и да ни подкрепят. Имаме страхотна публика, която ни подкрепя навсякъде. Надявам се да изиграем един хубав и добър мач и да се поздравим с успех в края му", завърши Богданов.