Пламен Тодоров: Заслужено сме на финал, но шансовете са 50:50

Отборите на Етрополе и Миньор (Перник) ще се борят за Купа България Висша лига на 18 януари (неделя) от 15,00 часа в Самоков. Етрополци ще защитават трофея от миналата година, след като надиграха като домакин Град (Белоградчик) с 3:0 гейма. Старши треньорът на "червено-белите" Пламен Тодоров говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че състезателите му заслужено са на финал, но шансовете за трофея са 50:50.

Етрополе и Миньор се готвят за зрелище на финала на Купа България Висша лига

"Класирахме се за поредна година на финал за Купа Висша лига, което беше нашата цел. Момчетата подходиха към мача напълно концентрирани и без подценяване изиграха мача и не допуснаха отпускане и спад в играта, както във четвъртфинала. Колективът бе основата за успеха ни срещу Град - всеки един да помага във всеки един момент!", Тодоров.

"Мисля, че силите и на двата отбора са изравнени, така, че шансовете ни са 50:50. Надявам се да стане един хубав двубой. Винаги има какво да подобряваме в играта си, но до момента отборът се представи отлично в турнира и заслужено е на финал", допълни той.