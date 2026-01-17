Популярни
Пламен Тодоров: Заслужено сме на финал, но шансовете са 50:50

  • 17 яну 2026 | 20:36
Отборите на Етрополе и Миньор (Перник) ще се борят за Купа България Висша лига на 18 януари (неделя) от 15,00 часа в Самоков. Етрополци ще защитават трофея от миналата година, след като надиграха като домакин Град (Белоградчик) с 3:0 гейма. Старши треньорът на "червено-белите" Пламен Тодоров говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че състезателите му заслужено са на финал, но шансовете за трофея са 50:50.

"Класирахме се за поредна година на финал за Купа Висша лига, което беше нашата цел. Момчетата подходиха към мача напълно концентрирани и без подценяване изиграха мача и не допуснаха отпускане и спад в играта, както във четвъртфинала. Колективът бе основата за успеха ни срещу Град - всеки един да помага във всеки един момент!", Тодоров.

"Мисля, че силите и на двата отбора са изравнени, така, че шансовете ни са 50:50. Надявам се да стане един хубав двубой. Винаги има какво да подобряваме в играта си, но до момента отборът се представи отлично в турнира и заслужено е на финал", допълни той.

