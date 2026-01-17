Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Етрополе и Миньор се готвят за зрелище на финала на Купа България Висша лига

  • 17 яну 2026 | 20:32
Двата отбора финалисти в турнира Купа България Висша лига Етрополе и Миньор (Перник) се подготвят за зрелищна битка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков, тази неделя (18 януари) от 15,00 часа. Атмосферата в лагерите на двата тима е приповдигната.

Привърженици на отборите планират подкрепа в най-важният мач от турнира, а състезателите се подготвят за победа. Ето какво споделиха и капитаните на двата тима дни преди финала:

Денимир Димитров, капитан на Етрополе: "Нямахме търпение да дойдат мачовете за Купата и смятам, че сме на финал заслужено. Ясно е, че отиваме там, за да победим. Винаги играем за победа, независимо срещу кого. Всеки един от нас чака с нетърпение мача в неделя. Надявам се да зарадваме зрителите. Четвърти пореден финал в турнира говори за постоянство. Аз ще играя трети финал с отбора и мисля, че успяхме да създадем страхотен колектив. Доста пъти това определено ни движеше. Желая успех и нека по-добрият победи."

Виктор Костадинов, капитан на Миньор: "Настроението в отбора е приповдигнато, което е напълно разбираемо. Такъв финал не се играе финал всеки ден. Готови сме да се борим до последната точка и да оставим сърцата си на терена!"

