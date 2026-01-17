Рилски спортист излъга Берое след продължение

Рилски спортист се наложи над Берое с 85:83 (14:19, 21:17, 17:19, 21:18, 12:10) след продължение като гост в Стара Загора в двубой от втория кръг на втория етап в първенството на България по баскетбол за жени.

В зала "Общинска" съперниците изиграха оспорван двубой, като домакините водеха с 36:35 на почивката, а след 30 минути игра авансът на Берое беше 55:52.

Старозагорки поведоха със 73:72 след кош на Валерия Алексиева при оставащи 40 секунди от редовното време. Баскетболистката на Рилски спортист Джоузи Ан Джонсън беше фаулирана 15 секунди преди края на 40-те минути и отбеляза втория наказателен удар, за да изравни за 73:73 и да прати мача в продължение.

Гостите успяха да надделеят в допълнителните пет минути, а крайното 85:83 фиксира Деница Манолова с точен изстрел 31 секунди преди финала на срещата.

Кайла Грийн беше най-резултатна за Рилски спортист с 19 точки, 3 борби и 7 асистенции, а Радина Илиева допринесе за победата с 16 точки.

Валерия Алексиева завърши със 17 точки, 3 борби и 4 асистенции за домакините от Берое, докато Британи Никол Отри оформи "дабъл-дабъл" от 13 точки и 10 борби.

Следващият, трети кръг от втория етап на шампионата ще противопостави Рилски спортист и Монтана 2003 на 24 януари в Самоков, но три дни по-рано двата отбора ще се изправят един срещу друг в Монтана в сблъсък от Адриатическата лига.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria / Facebook