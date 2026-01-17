Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист излъга Берое след продължение

Рилски спортист излъга Берое след продължение

  • 17 яну 2026 | 20:47
  • 380
  • 0
Рилски спортист излъга Берое след продължение

Рилски спортист се наложи над Берое с 85:83 (14:19, 21:17, 17:19, 21:18, 12:10) след продължение като гост в Стара Загора в двубой от втория кръг на втория етап в първенството на България по баскетбол за жени.

В зала "Общинска" съперниците изиграха оспорван двубой, като домакините водеха с 36:35 на почивката, а след 30 минути игра авансът на Берое беше 55:52.

Старозагорки поведоха със 73:72 след кош на Валерия Алексиева при оставащи 40 секунди от редовното време. Баскетболистката на Рилски спортист Джоузи Ан Джонсън беше фаулирана 15 секунди преди края на 40-те минути и отбеляза втория наказателен удар, за да изравни за 73:73 и да прати мача в продължение.

Гостите успяха да надделеят в допълнителните пет минути, а крайното 85:83 фиксира Деница Манолова с точен изстрел 31 секунди преди финала на срещата.

Кайла Грийн беше най-резултатна за Рилски спортист с 19 точки, 3 борби и 7 асистенции, а Радина Илиева допринесе за победата с 16 точки.

Валерия Алексиева завърши със 17 точки, 3 борби и 4 асистенции за домакините от Берое, докато Британи Никол Отри оформи "дабъл-дабъл" от 13 точки и 10 борби.

Следващият, трети кръг от втория етап на шампионата ще противопостави Рилски спортист и Монтана 2003 на 24 януари в Самоков, но три дни по-рано двата отбора ще се изправят един срещу друг в Монтана в сблъсък от Адриатическата лига.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria / Facebook

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Академик срази Шумен, Локомотив Пловдив надигра Ботев Враца

Академик срази Шумен, Локомотив Пловдив надигра Ботев Враца

  • 17 яну 2026 | 19:45
  • 5705
  • 0
Любо Минчев сред зрителите на битката в зала "Сила"

Любо Минчев сред зрителите на битката в зала "Сила"

  • 17 яну 2026 | 18:52
  • 878
  • 0
Везенков блести за Олимпиакос при рутинна победа

Везенков блести за Олимпиакос при рутинна победа

  • 17 яну 2026 | 17:51
  • 7641
  • 3
Изпълнителният директор на Евролигата с интересно изказване за проекта на НБА

Изпълнителният директор на Евролигата с интересно изказване за проекта на НБА

  • 17 яну 2026 | 17:03
  • 1241
  • 0
Джа Морант може да е готов за втория мач на Мемфис с Орландо в Европа

Джа Морант може да е готов за втория мач на Мемфис с Орландо в Европа

  • 17 яну 2026 | 15:58
  • 655
  • 0
Старт на кампа на 18-годишните в “Свети Георги” с Пини Гершон и Веселин Веселинов

Старт на кампа на 18-годишните в “Свети Георги” с Пини Гершон и Веселин Веселинов

  • 17 яну 2026 | 14:39
  • 472
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 70591
  • 166
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 68953
  • 159
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 62365
  • 132
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 11625
  • 6
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 40598
  • 64
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 19696
  • 28