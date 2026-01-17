Популярни
  Нигерия
Нигерия спечели бронзовите медали, Салах и Мармуш провалиха Египет

  • 17 яну 2026 | 20:30
  • 5915
  • 2
Нигерия спечели бронзовите медали на Купата на африканските нации, след като в мача за третото място, игран в Казабланка, победи Египет с 4:2 след изпълнение на дузпи. Големите звезди на “фараоните” Мохамед Салах и Омар Мармуш провалиха отбора си, след като пропуснаха първите два наказателни удара за Египет. “Суперорлите” пропуснаха само веднъж от бялата точка, а Адемола Луукман вкара последната дузпа, с която донесе медалите на своя отбор. Така Нигерия продължи традицията никога да не губи мач за третото място на турнира.

Двата отбора направиха малко в предни позиции през 90-те минути.

В 36-ата Акор Адамс прати топката във вратата на Шобеир, след като засече с глава центриране на Чуквуезе. Попадението обаче правилно бе отменено след намесата на ВАР заради удар с лакът на Онуачу, за който нападателят на Трабзонспор получи и жълт картон. В началото на втората част Адемола Луукман също помисли, че е дал преднина на Нигерия, но и неговото попадение бе отменено. Този път заради засада.

В 80-ата минута “суперорлите” имаха претенции за дузпа, след като Акор Адамс бе избутан в гръб в наказателното поле. След това последва атака на Египет, при която при подобна ситуация и Мармуш падна пред другата врата. И двете положения бяха прегледани от ВАР и останаха без последствия.

До края гол така и падна, така че третото място трябваше да се определи след изпълнение на дузпи, тъй като в този двубой не се играят продължения.

Баширу пропусна още първия наказателен удар, след като изпълни лошо и Шобеир улови. Ударът на Салах също бе спасен от Нвабили. Акор Адамс даде преднина на Нигерия. Мармуш пропусна и втората дузпа за Египет, като този път стражът на Нигерия изби с крак. Саймън изпълни хладнокръвно - 2:0 за “супеорлите”. Рабия намали. Алекс Иуоби също бе точен - 3:1 за Нигерия. Сабер отново намали, но Адемола Луукман реализира петата дузпа за Нигерия и донесе бронзовите медали на Нигерия.

Снимки: Gettyimages

