  Нигерия
  Египет и Нигерия в борба за бронза

Египет и Нигерия в борба за бронза

  • 17 яну 2026 | 06:55
  • 1321
  • 0

Египет и Нигерия ще се изправят един срещу друг в мача за третото място от Купата на африканските нации. Срещата е насрочена за 17 януари 2026 г. от 18:00 часа. Двубоят ще се проведе на стадион "Стад Мохамед V".

Мане изпрати Сенегал на финал, а Салах - обратно в Ливърпул
Мане изпрати Сенегал на финал, а Салах - обратно в Ливърпул

Египет записа две победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача от Купата на африканските нации. Фараоните победиха Южна Африка с 1:0 (на 26.12.2025), завършиха наравно 0:0 с Ангола (на 29.12.2025) и надделяха над Бенин с 3:1 (на 05.01.2026). Последва победа срещу Кот д'Ивоар с 3:2 (на 10.01.2026), но в последния си мач отстъпиха на Сенегал с 0:1 (на 14.01.2026). Нигерия, от своя страна, демонстрира впечатляваща форма с четири победи и едно равенство в последните си пет срещи. Суперорлите победиха Тунис с 3:2 (на 27.12.2025), Уганда с 3:1 (на 30.12.2025), Мозамбик с 4:0 (на 05.01.2026) и Алжир с 2:0 (на 10.01.2026), преди да завършат наравно 0:0 с Мароко (на 14.01.2026).

Мароко е на крачка от голямата мечта след драма с дузпи срещу Нигерия!
Мароко е на крачка от голямата мечта след драма с дузпи срещу Нигерия!

В историята на двубоите между Египет и Нигерия се наблюдава равностойно съперничество. В последните пет срещи между двата отбора, всеки има по две победи и едно равенство. Последният им двубой беше приятелска среща на 16.12.2025, когато Египет победи с 2:1. Преди това, на Купата на африканските нации през 2022 г., Нигерия надделя с 1:0. В приятелска среща през 2019 г. Нигерия отново спечели с 1:0. През 2016 г. двата отбора се срещнаха два пъти в квалификациите за Купата на африканските нации – първо завършиха 1:1 в Нигерия, а след това Египет спечели с 1:0 като домакин.

Мохамед Салах е безспорната звезда на египетския отбор. Нападателят на Ливърпул продължава да бъде основен голмайстор и лидер на националния отбор. В последните мачове на Египет в турнира, Салах демонстрира отлична форма, като допринесе с голове и асистенции в победите срещу Бенин и Кот д'Ивоар. Неговата скорост, техника и завършващ удар го правят постоянна заплаха за всяка защита. Срещу Нигерия, с която има богата история на сблъсъци, Салах ще бъде ключов фактор за успеха на фараоните. За Нигерия, Адемола Лукман се очертава като основен играч. Крилото на Аталанта показва впечатляваща форма в последните мачове на Суперорлите, като отбеляза два гола срещу Мозамбик и беше решаващ в победата над Алжир. Неговата бързина и умение да преодолява защитници го правят особено опасен при контраатаки. Лукман има важна тактическа роля в схемата на Нигерия, като често се включва и в защитните действия на отбора. Срещу силната египетска защита, неговите умения ще бъдат от решаващо значение за нигерийските атаки.

