Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков след загубата от Пирин: Всички ни боли и на никой не му е приятно

Николай Желязков след загубата от Пирин: Всички ни боли и на никой не му е приятно

  • 17 яну 2026 | 20:25
  • 566
  • 0

Треньорът на Левски София Николай Желязков говори след драматичната загуба от Пирин (Разлог) с 2:3 гейма на 1/4-финалите за efbet Купа България 2026.

Пирин шокира Левски и е на полуфинал за efbet Купа България 2026
Пирин шокира Левски и е на полуфинал за efbet Купа България 2026

"Всички ни боли и на никой не му е приятно. Трябва да си извлечем поуките и да видим какво можем да подобряваме. Със сигурност има разочарование, но за мен по-скоро имаше очакване да играем по-добре. Никой не е абониран да печели, това е. Ние не играхме добре."

Какво още коментира старши треньорът на шампионите вижте във видеото:

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Грозданов и Богданка с нова лесна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с нова лесна победа в Полша

  • 17 яну 2026 | 19:35
  • 964
  • 0
Пирин пише история! Отстрани и ЦСКА и ще играе за efbet Купа на България

Пирин пише история! Отстрани и ЦСКА и ще играе за efbet Купа на България

  • 17 яну 2026 | 21:19
  • 8951
  • 4
Найден Найденов пред Sportal.bg: Силите са много изравнени, всеки се случва да загуби

Найден Найденов пред Sportal.bg: Силите са много изравнени, всеки се случва да загуби

  • 17 яну 2026 | 19:25
  • 1134
  • 0
Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16

Супер Мони Николов с 14 точки (4 аса, 3 блока), Локомотив (Новосибирск) с победа №16

  • 17 яну 2026 | 18:51
  • 3860
  • 2
Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор

Иван Станев пред Sportal.bg: Няма единици, изиграхме мача като отбор

  • 17 яну 2026 | 18:47
  • 946
  • 1
Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив

Нефтохимик е на финал на efbet Купа на България, след като се справи с Локомотив

  • 17 яну 2026 | 17:54
  • 7689
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 70566
  • 166
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 68931
  • 159
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 62342
  • 132
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 11596
  • 6
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 40581
  • 64
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 19683
  • 28