Николай Желязков след загубата от Пирин: Всички ни боли и на никой не му е приятно

Треньорът на Левски София Николай Желязков говори след драматичната загуба от Пирин (Разлог) с 2:3 гейма на 1/4-финалите за efbet Купа България 2026.

"Всички ни боли и на никой не му е приятно. Трябва да си извлечем поуките и да видим какво можем да подобряваме. Със сигурност има разочарование, но за мен по-скоро имаше очакване да играем по-добре. Никой не е абониран да печели, това е. Ние не играхме добре."

Какво още коментира старши треньорът на шампионите вижте във видеото:

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg