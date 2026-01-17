Володя Златев: Моята мечта е бадминтонът да стане толкова масов и социално значим, така както в Азия

Володя Златев, който по-рано днес единодушно беше преизбран за трети мандат на поста президент на Българска федерация бадминтон на днешното Общо отчетно-изборно събрание, е доволен от голямата посещаемост по време на сбирката, а мечтата му е този спор да стане масов и социално значим като в държавите в Азия.

"Благодаря на всички делегати. Интересното беше, че надмина очакванията ми по посещаемостта, тъй като на практика 98% от клубовете, без два лицензирани, участваха. Ние такава посещаемост гоним през цялото време и това говори и за ангажираност на всички делегати, всички клубове на това събрание. Целите са ясни. Това, което българският бадминтон прави от 1992 година насам, а на именно завоюване на квоти и участие на всички Олимпийски игри до сега като една традиция на ракетния ни спорт да продължи. Ние нямаме пропуснати Олимпийски игри от Барселона, откакто сме в официалната програма до сега. Същото си го поставяме амбициозно за всички Европейски и Олимпийски игри за младежи, като тази година фокусът ни е към завоюване на две квоти от две възможни за младежката Олимпиада в Дакар и, разбира се, да гоним рекордно класиране с младите таланти, предвождани от големите звезди Стефани и Габриела Стоеви и тяхната достойна наследничка Калояна Налбантова", каза Златев в специално интервю за БТА.

Той разказа как се е променил този спорт от 2018 година насам, благодарение на работата на федерацията.

"Първо разширихме географията из цялата страна, имаме нови територии, нови клубове, нови домакини на състезания, подготовка на треньори, подготовка на спортно-педагогически кадри в райони, в които до сега не бяхме стъпвали, като Банско, Сандански, Белоградчик . . . Това са все райони, които в исторически план до сега не бяха покривани. Имаме амбиция тази тенденция да продължи. Но основната промяна е големите успехи, които имаме на международния терен. Това, което липсваше в годините до 2010-а, аз съм изпълнителен директор от 2009-а до 2017-а, това бяха масираните международни успехи, които на всички нива българският бадминтон успява да завоюва, което е много важно, тъй като ние не гоним само високо спортно майсторство при мъжете и жените, а развитие на младите таланти. Калояна Налбантова стана рекордно трикратна европейски шампионка, с което подобри рекорда от две титли на Дания. Ние имаме състезател, който има три поредни индивидуални титли при възрастова група преди мъжете и жените, което е голяма работа", добави той и разкри своята мечта като президент на федерацията.

"Лично моята мечта е бадминтонът да стане толкова масов и социално значим, така както е в Азия. Буквално там, в държави като Китай, Индонезия, Малайзия, Япония, Индия се играе навсякъде, включително съм виждал с очите си в джунгли, и в гористи местности опъват корт и играят от най-малки до най-големи. Тази социална значимост искам да я развием и, разбира се, да класираме и мъж на предстоящите Олимпийски игри в Лос Анджелис", завърши Володя Златев.