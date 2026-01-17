Популярни
Вход / Регистрирай се
Беретини пропуска Australian Open

  • 17 яну 2026 | 20:10
  • 176
  • 0
Беретини пропуска Australian Open

Бившият финалист от „Уимбълдън“ Матео Беретини се оттегли от Откритото първенство на Австралия по тенис, позовавайки се на контузия на коремните мускули.

Италианецът, който е 56-и в световната ранглиста, трябваше да се изправи срещу шестия поставен Алекс де Минор от Австралия в първия кръг на турнира в Мелбърн.

„Никога не е лесно да се вземат подобни решения, но за съжаление отново усетих дискомфорт в коремните мускули и няма да бъда готов да се представя на най-доброто възможно ниво в продължение на 5 сета“, написа Беретини в социалната платформа Instagram.

„Боли ме, защото да играя в Австралия винаги е било специално и след четири седмици интензивни тренировки бях развълнуван и готов да започна“, добави той.

Матео Беретини се оттегли и от демонстративен мач в петък, но тогава се позова на заболяване.

Макензи Макдоналд ще замени италианския тенисист в основната схема като „щастлив губещ“ след загубата си от канадеца Лиъм Драксъл в последния кръг на квалификациите.

Снимки: Gettyimages

