Везенков: Да победиш Панатинайкос ти дава увереност, Тайрик е играч с голяма стойност

Олимпиакос продължи непобедената си серия в гръцката Баскет лига. В мач от 15-ия кръг на надпреварата шампионите сразиха Маруси със 104:89 в Пирея.

Александър Везенков беше най-полезният играч на мача и направи своя коментар след срещата относно формата на Олимпиакос и състава на отбора.

"Опитваме се в тези мачове, тъй като нямаме много време за тренировки, без да искаме да подценяваме никого, да влизаме силно, да играем нашата игра и да се чувстваме уверени. Тези мачове ти дават ритъм, енергия и увереност, както казах по-рано. Това се опитахме да направим и въпреки че допуснахме някои грешки, получихме някои лесни точки в края, а 89-те точки, които ни вкараха, не са нещо, което ни харесва, но мисля, че като цяло запазваме доброто си представяне в атака. Но трябва да поправим и грешките, които направихме, защото предстои трудна двойна седмицав Евролигата", коментира 30-годишният български ас на "червено-белите".

Саша коментира добрата си статистика в последните мачове: "Чувствам се добре от началото на годината, но и от началото на кариерата ми водещ принцип е упоритата работа, така че продължавам да вървя по този път. Това знам да правя, така че независимо дали нещата вървят добре или нещо не се получава както трябва, аз продължавам да работя, имам подкрепата на отбора и организацията, което ме кара да се чувствам още по-добре. Имам подкрепата на треньора, на съотборниците ми и се радвам, че помагам на отбора си, но все още е януари. Следващия месец се решава Купата, след това се класирането за Топ 8, след това битката за Финална четворка, предстои ни много работа и трябва да сме готови", каза Везенков.

"Двете победи със сигурност ни помогнаха, ако победиш Панатинайкос, това ти дава увереност, допълнителен тласък, но предстоят трудни мачове и Евролигата е непредсказуема с отбори, които искат да печелят всяка седмица. Трябва да имаш "къса памет", да работиш нито много високо, нито много ниско, да се наслаждаваш и да постигаш желания резултат", продължи Саша, говорейки за придобитата увереност на отбора.

Опитното крило коментира и изявите на новото попълнение Тайрик Джоунс, както и състава на тима. "Много са играчите, които могат да помогнат. Тайрик е играч с голяма стойност, той дойде да се присъедини към вече двамата много талантливи центрове, които имаме, всички играчи на всички позиции са готови по всяко време да влязат и да помогнат. Трябва да намерим нашата химия и да сме готови", добави Везенков.

Той се спря и на това, че отборът вкарва често в последно време 100+ точки в последно време: "Не е само за Олимпиакос така. Баскетболът се е променил, върви към повече притежания, към повече тройки и към по-бързи ситуации. Вече виждаме, че 80 точки са нещо нормално. Знам, че треньорите искат защита и по-ниски резултати, но виждаме, че има тенденция това да намалява поради качеството и таланта, а вероятно и защото тренировките не са толкова много, за да се подготвиш. В тази епоха живеем и сме благословени, винаги ще го казвам, защото правим това, което обичаме, така че гледаме мачовете и трябва да се наслаждаваме всеки път, когато играем".

"Всички отбори искат да влязат в play-in турнира, в плейофите. Някои вече преследват други цели като четворката. Ние вървим мач за мач, Макаби е опасен отбор, отиде в Израел и придоби увереност. Ефес е с "ръка на спусъка", последното място не ги представя с таланта и състава, който имат, те искат победи, така че е изключително труден мач. Първият мач е с Макаби у дома, искаме публиката да дойде да ни подкрепи, 19:15 е, странен час, но след това има и футбол, нека хората дойдат да напълнят и двете зали и да продължим с добрите си изяви", завърши родната суперзвезда.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook