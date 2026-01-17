Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Антоанета Костадинова спечели златото на микс пистолет в тандем с олимпийския шампион Дамир Микец на турнира Гран При в София

Антоанета Костадинова спечели златото на микс пистолет в тандем с олимпийския шампион Дамир Микец на турнира Гран При в София

  • 17 яну 2026 | 18:46
  • 139
  • 0
Антоанета Костадинова спечели златото на микс пистолет в тандем с олимпийския шампион Дамир Микец на турнира Гран При в София

Антоанета Костадинова си направи перфектен подарък за рождения и именния си ден, като в тандем с олимпийския шампион Дамшр Микец спечели златото в дисциплината микс пистолет на турнира Гран При по спортна стрелба с пневматично оръжие в София.

Костадинова и Микец, които са олимпийски вицешампиони в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет от Токио 2020, бяха над всички, а призовата тройка допълниха гръцкият дует Евангелия Александрупо/Лазос Константинос и българите Мадлен Христова и Димитър Събев.

Председателят на Българския стрелкови съюз и президент на БОК Весела Лечева връчи букет на Антоанета Костадинова по повод празника й.

На пушка жени за Гран При София първа е сръбската състезателка Анастасия Живкович, втора Таня Ризова от България, а трета Димитра Кула от Гърция. При мъжете на пушка спечели българският представител Георги Канев, следван от гръка Лазос Константинос и българина Георги Топалов.

Паралелно с турнира Гран При в малката зала на Арена 8888 се провежда и държавното първенство по спортна стрелба, като на 10 метра пушка на почетната стълбичка се качиха трима състезатели на СК Тракия. Първи е Антон Ризов, следван от Георги Канев и Георги Топалов. При жените първа е Мария Кукучева, също от Тракия, втора е Петя Луканова, трета Росица Петрова.

На пушка за девойки до 21 години първа е Теа Илиева, следвана от Теодора Боянова и Ивана Вълкова, а в същата възрастова група при мъжете спечели Кристиян Витанов пред Мартин Иванов и Александър Данчов.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Словения и Черна гора с рекорд по отбелязани голове на Европейското по хандбал

Словения и Черна гора с рекорд по отбелязани голове на Европейското по хандбал

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 984
  • 0
Дамир Микец и Мирослава Минчева спечелиха Гран при по спортна стрелба в София

Дамир Микец и Мирослава Минчева спечелиха Гран при по спортна стрелба в София

  • 16 яну 2026 | 18:47
  • 1520
  • 0
Разкриха маршрута на Тур дьо Франс 2027

Разкриха маршрута на Тур дьо Франс 2027

  • 16 яну 2026 | 01:57
  • 792
  • 0
Габриел Маринов бе избран за "Най-добър спортист на Стара Загора 2025"

Габриел Маринов бе избран за "Най-добър спортист на Стара Загора 2025"

  • 16 яну 2026 | 01:03
  • 832
  • 0
Олимпийски шампион идва в София за "Гран при" по спортна стрелба

Олимпийски шампион идва в София за "Гран при" по спортна стрелба

  • 15 яну 2026 | 16:40
  • 707
  • 0
Боксьорът Радослав Росенов е спортист на Русе за 2025 г.

Боксьорът Радослав Росенов е спортист на Русе за 2025 г.

  • 14 яну 2026 | 20:41
  • 1850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 61189
  • 125
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 58577
  • 124
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 50408
  • 123
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 3682
  • 1
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 30660
  • 58
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 9533
  • 11