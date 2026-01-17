Антоанета Костадинова спечели златото на микс пистолет в тандем с олимпийския шампион Дамир Микец на турнира Гран При в София

Антоанета Костадинова си направи перфектен подарък за рождения и именния си ден, като в тандем с олимпийския шампион Дамшр Микец спечели златото в дисциплината микс пистолет на турнира Гран При по спортна стрелба с пневматично оръжие в София.

Костадинова и Микец, които са олимпийски вицешампиони в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет от Токио 2020, бяха над всички, а призовата тройка допълниха гръцкият дует Евангелия Александрупо/Лазос Константинос и българите Мадлен Христова и Димитър Събев.

Председателят на Българския стрелкови съюз и президент на БОК Весела Лечева връчи букет на Антоанета Костадинова по повод празника й.

На пушка жени за Гран При София първа е сръбската състезателка Анастасия Живкович, втора Таня Ризова от България, а трета Димитра Кула от Гърция. При мъжете на пушка спечели българският представител Георги Канев, следван от гръка Лазос Константинос и българина Георги Топалов.

Паралелно с турнира Гран При в малката зала на Арена 8888 се провежда и държавното първенство по спортна стрелба, като на 10 метра пушка на почетната стълбичка се качиха трима състезатели на СК Тракия. Първи е Антон Ризов, следван от Георги Канев и Георги Топалов. При жените първа е Мария Кукучева, също от Тракия, втора е Петя Луканова, трета Росица Петрова.

На пушка за девойки до 21 години първа е Теа Илиева, следвана от Теодора Боянова и Ивана Вълкова, а в същата възрастова група при мъжете спечели Кристиян Витанов пред Мартин Иванов и Александър Данчов.