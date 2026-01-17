Популярни
Левски с първа загуба на лагера в Турция - на живо след 1:2 срещу сръбския Войводина
  Силен Николай Колев с 16 точки, ПАОК с победа №9 в Гърция

  • 17 яну 2026 | 17:10
  • 167
  • 0
Българският волейболист Николай Колев и отборът на ПАОК (Солун) записаха 9-а победа в гръцката Волей Лига. Колев и съотборниците му се наложиха у дома над Кифисия, със Светослав Станков в състава, с 3:1 (25:22, 25:19, 20:25, 25:22) в мач от 11-ия кръг.

Така ПАОК остава на 3-о място във временното класиране с актив от 9 победи, 2 загуби и 23 точки. Кифисия пък е на предпоследната 9-а позиция с едва 2 победи, 9 загуби и 6 точки. В следващия 12-и кръг Колев и компания са гости непобедения лидер Милон. Дербито на кръга е в събота (24 януари) от 20,30 часа българско време.

Николай Колев изигра много силен мач за домакините и стана втори по резултатност с 16 точки (1 блок, 4 аса и 73% ефективност в атака - +11) за успеха.

Повече от него за ПАОК реализира единствено кубинският диагонал Фернандо Ернандес - 19 точки (1 ас и 56% ефективност в атака - +11) за победата.

Въпреки това, за MVP на мача беше избран разпределителят на победителите Маркос Галиотос.

От друга страна българският разпределител Светослав Станков игра цял мач за Кифисия и завърши с една точка.

Най-резултатен за гостите пък беше Евгений Баннов с 15 точки (3 блока и 43% ефективност в атака - +7), а Фриксо Коцакис приключи с 12 точки.

