Николай Колев и ПАОК на 1/8-финал за "Чалъндж къп"

Бившият национал Николай Колев и неговият ПАОК (Солун) се класираха за 1/8-финалите в третия по сила европейски турнир "Чалъндж къп". Колев и компания се наложиха у дома над кипърския Пафиакос (Пафос) с 3:0 (25:22, 25:17, 25:23) в мач-реваш от 1/16-финалите на турнира, игран снощи пред около 800 зрители.

Така след две победи с 3:1 и 3:0 гейма ПАОК продължава напред за "Чалъндж къп". На 1/8-финалите гръцкият тим ще излезе срещу украинския Епицентър-Подоляни (Хородок), който отстрани сръбския Караджордже (Топола). В първата среща ПАОК ще гостува в Марибор (Словения) на 22 януари (четвъртък) от 19,00 часа българско време.

Николай Колев игра като титуляр за своя тим в първите два гейма и се отчете с 6 точки (2 блока и 80% ефективност в атака - +5). Най-полезен за ПАОК бе Адалберто Тронкосо Торес с 11 точки (2 блока, 1 ас, 57% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +5), а Джефри Джендрик завърши с 9 точки за победата.

За тима на Пафиакос Николаос Елефтериу реализира 17 точки (1 блок и 47% ефективност в атака - +9).