Изпълнителният директор на Евролигата с интересно изказване за проекта на НБА

Европейският баскетбол често е вълнуваща бъркотия от страстни фенове, разгорещени съперничества и финансови проблеми, а към днешна дата Евролигата не е във възторг от плановете на НБА да създаде ново състезание на Стария континент, пише агенция АП.

„Чували сме само за плана, за обещанията колко невероятно ще бъде това и колко голям потенциал има“, заяви изпълнителният директор на Евролигата Паулиус Мотиеюнас за подготвяната съвместна лига между НБА и Европа.

„Да имаш теория е едно, а да я накараш да проработи е друго. Ние сме тук от 26 години и знаем как функционира европейския баскетбол“, продължи Мотиеюнас.

С клубове като Реал Мадрид и Байерн Мюнхен, Евролигата се смята за най-добрия професионален турнир по баскетбол за мъже извън НБА. Лигата с 20 участващи отбора включва 13 клуба акционери, а останалите се класират или чрез вътрешните първенства, или чрез покана.

„НБА обявява различни неща от година, но все още няма нещо, за което да можеш да се хванеш“, коментира Мотиеюнас.

Според различни информации клубовете от Евролигата имат клауза за напускане на стойност 10 милиона евро, но Паулиус Мотиеюнас заяви, че само чрез „последици и правни условия“ договорите могат да бъдат развалени. Няма опция НБА, добави той.

От Евролигата твърдят, че все още са отворени за някакъв вид взаимоотношения с Националната баскетболна асоциация, чиито ръководители също бяха изразили подобни настроения, но междувременно изпратиха писмо до НБА с предупреждение за съдебни действия, ако разговорите с акционерите на организацията продължат.