Елизара Янева на финал в Манчестър, рускиня спря Енчева в Египет

Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнира на твърда настилка в зала в Манчестър (Англия) с награден фонд 40000 долара.

18-годишната българка се справи с представителката на домакините Мика Стоисавлевич със 7:6(5), 4:6 за час и 41 минути.

Янева поведе с 5:1 в първия сет, след което допусна изравняване. В тайбрека тя изостана с 2:5, но след серия от пет поредни точки взе първия сет.

Във втората част след 4:4 българката направи пробив в деветия гейм и при свой сервис затвори мача.

За титлата утре тя ще играе срещу Селин Неф (Швейцария).

Българката има три трофея в кариерата си във веригата на Международната федерация ITF, а за последно игра финал в Търнава в края на ноември миналата година.

В същото време националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Хургада (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под номер 5 Енчева загуби от шестата в схемата Даря Егорова (Русия) с 3:6, 3:6 за час и 40 минути.

19-годишната българка изостана с 0:4 в първия сет и с 0:3 във втория и не успя да навакса, отпадайки от надпреварата.

През миналата седмица Енчева стана финалисткана друг турнир от същия ранг също в Хургада. Тя загуби в спора за трофея именно от Егорова.