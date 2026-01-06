Куп легенди ще коментират Зимните олимпийски игри за зрителите на WBD

Легендарен екип от специалисти в зимните спортове, които са горди носители на 109 олимпийски медала, са свикани под знамената, за да очароват зрителите на WBD по време на зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

Прочути скиори и сноубордисти ще представят на запалянковците нови оригинални олимпийски истории.

Специален рекламен клип ще представи на зрителите силата на спортния стрийминг в обединяването на общности като част от новатта маркетингова кампания – „Твоите Олимпийски игри - по твоя начин.“

Само месец преди светът да се събере в Италия, за да отбележи церемонията по откриването на зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, днес Warner Bros. Discovery (WBD) разкрива пълния списък на зимните олимпийци, които ще участват в отразяването на всички събития в цяла Европа. Като дом на олимпийските игри в Европа, WBD е събрала пантеон от водещи, експерти и коментатори в областта на зимните спортове, които да разказват историите на игрите и техните атлети. Сред тях са най-успешната словенска скиорка на всички времена с два олимпийски златни медала, Тина Мазе; четирикратната олимпийска шампионка по спускане с шейни от Германия, Натали Гайзенбергер; Юстина Ковалчик-Текиели от Полша, която спечели по един златен медал в ски бягането и биатлона по време на кариерата си; Йохем Уйтдехаге, който спечели двa златни медала по бързо пързаляне с кънки за Холандия; златната медалистка по скелетон от Ванкувър 2010 за отбора на Великобритания, Ейми Уилямс.

В отбора на звездите са включени 107 бивши спортисти, които имат общо 218 участия в зимни олимпийски игри и са спечелили завидните 109 медала, 41 от които са златни. Това поставя отборът на WBD на 14-то място в класацията за всички времена по брой медали. Звездните коментатори, водещи и репортери ще работят предимно в специално построените студиа на WBD в сърцето на олимпийското село в Кортина, в снежния купол в Ливиньо, както и на различни места в четирите географски кластера на Игрите, както и в различни регионални студиа в избрани територии в Европа, за да бъдат по-близо до състезаващите се спортисти и да предоставят истинско зимно преживяване на зрителите.

Скот Йънг, изпълнителен вицепрезидент на WBD Sports Europe, заяви:

„За да разкажем автентично историите на Олимпийските игри и да разкрием силата им пред нашата аудитория, ние се обърнахме към експертизата на някои от най-великите спортисти, които някога са се изявявали на сняг и лед. С емблематични шампиони във всеки спорт и гласове, които ще резонират с феновете на целия континент, екипът на WBD ще освети Милано Кортина 2026 както никой друг не може. Нашият талантлив екип ще излъчва от сърцето на Nations Village в нашето модерно студио, както и от всеки обект, за да се доближи до състезаващите се спортисти и да разкрие всяка история. Това, в съчетание с отразяването на всяко събитие в нашите стрийминг платформи като HBO Max, ще представи най-доброто олимпийско преживяване и ще ни позволи да увеличим зрителската аудитория на Игрите, когато те се завърнат в Европа.“

НОВИ ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ОПИСВАТ ПЪТЯ КЪМ ОЛИМПИЙСКАТА СЛАВА

В чест на някои от вдъхновяващите спортисти, които ще се състезават на пистите по време на Игрите следващия месец, WBD ще премиерира два нови 60-минутни документални филма за зимните спортове като част от мисията си да разкрие силата на Олимпийските игри.

„She Who Dares“ („Тя, която се осмелява“) разказва историята на пет звезди в ските и сноуборда, пионери и лидери. Документалният филм предлага ексклузивен достъп зад кулисите на тренировъчните лагери на отбора на Великобритания и интервюта, които се впускат в дълбочина в саможертвите, вярванията и битките на сноубордистките Шарлот Банкс и Миа Брукс, фристайл скиорките Кърсти Мюър, Зоуи Аткин и Макейла Гъркън Скофийлд, както и на изпълнителния директор на GB Snowsport, Вики Гослинг.

„Keep Calm and Slalom“ се фокусира върху триото от отбора на Великобритания по ски слалом Дейв Райдинг, Лори Тейлър и Били Мейджър, които се опитват да се класират за Милано Кортина 2026 с оскъден бюджет – по-малко от един процент от този на други национални отбори като Италия. Историята на аутсайдерите описва изпитанията и трудностите на отбора, който с истинска решителност и упоритост постоянно се бори над възможностите си, за да постигне мечтите си.

И двата документални филма ще бъдат излъчени за първи път на 28 януари по TNT Sports и discovery+ (Великобритания и Ирландия) и на 2 февруари по Eurosport и HBO Max (Европа), за да могат зрителите да се запознаят с някои от личностите, които тази зима ще се борят за олимпийска слава в Италия.

Те допълват библиотеката със съдържание, което може да се гледа по заявка чрез стрийминг платформите на WBD в рамките на инициативата „Road to Milano Cortina 2026“. Тя включва „Monuments“, оригинална документална поредица на Eurosport, която подчертава уникалните предизвикателства и традиции на различните зимни спортове и техните исторически места по целия свят, включително олимпийското място на Кортина д'Ампецо, както и профили на различни спортисти в „Athletes to Watch“.

Отразяването на Зимните олимпийски игри Milano Cortina 2026 от WBD започва в сряда, 4 февруари, преди церемонията по откриването на емблематичния стадион „Сан Сиро“ в петък, 6 февруари, и ще продължи до церемонията по закриването в неделя, 22 февруари. Eurosport (Европа) и TNT Sports (Великобритания и Ирландия) ще осигурят пряко отразяване, като HBO Max (Европа) и discovery+ (Великобритания) са единствените места, където можете да гледате на живо всеки момент от всяко събитие.

ПЪЛЕН СЪСТАВ НА ЕКИПА НА WBD ПО СТРАНИ:

Международен:

Франческа Марсаля (алпийски ски), Тина Мазе (алпийски ски), Виктория Ребенсбург (алпийски ски), Лора Робсън (репортер), Кевин Роланд (фристайл ски), Мартин Шмит (ски скокове).

България:

Асен Спиридонов - биатлон, ски бягане, Иван Чешанков - ски скокове, хокей на лед Никола Ибришимов - ски алпийски дисциплини, Емилиян Стойков - бобслей, спускане с шейни, северна комбинация, Камен Алипиев - бързо пързаляне с кънки, Александър Илиев - сноуборд, фрийстайл ски, Ангел Искрев - биатлон, бързо пързаляне с кънки, Делян Кючуков – кърлинг, Житомир Пенаков - хокей на лед, Илина Стоянова - северна комбинация

Дания:

Малене Франдсен (хокей на лед), Лайла Фриис Салинг (фристайл ски), Стефан Дуе Шмидт (бързо пързаляне), Лене Стьерне (кърлинг), Майкъл Тилесен (фигурно пързаляне).

Франция:

Марго Байе (алпийски ски), Сандрин Баи (биатлон), Ализе Барон (фристайл ски), Корали Бенц (ски-бягане), Фредерик Бертран (спускане със шейни), Йоан Кларе (алпийски ски), Пиер- Емануел Далсен (алпийски ски), Матиас Дандоа (различни дисциплини), Роди Дарагон (северна комбинация), Готие Де Тесие (алпийски ски), Джеф Дево (северна комбинация), Робин Дювийар (северна комбининация), Шарлот Жирар (хокей на лед), Клеманс Гримал (сноуборд), Лоис Абер (биатлон), Никола Жан-Прост (ски скокове), Себастиен Лакруа (северна комбининация), Максим Лайор (северна комбинация), Робен Лижон (сноуборд), Флоран Маснада (алпийски ски и ски алпинизъм), Колин Мател (ски скокове), Тиери Мерсие (кърлинг), Настасия Ноенс (алпийски ски), Вероник Пиерон (бързо пързаляне), Албан Преобер (фигурно пързаляне), Венсан Рикар (бобслей), Саша Теоарис (фристайл ски), Жан-Пиер Видал (алпийски ски), Тифани Захорски (фигурно пързаляне).

Финландия:

Туомас Гронман (хокей на лед), Леннарт Петрел (хокей на лед), Ноора Рати (хокей на лед), Анина Раяхухта (хокей на лед), Туука Раск (хокей на лед), Пека Рине (хокей на лед), Кимо Тимонен (хокей на лед), Анти Тормянен (хокей на лед).

Германия:

Йохан Беле (ски бягане), Фриц Допфер (алпийски ски), Маркус Айзенбихлер (ски скокове), Йозеф Ферстл (алпийски ски), Ани Фризингер (бързо пързаляне с кънки), Натали Гайзенбергер (спускане с шейни), Фабиан Хамбюхен (репортер), Кевин Куске (бобслей), Андре Ланге (бобслей), Фабиан Рисле (северна комбинация), Михаел Рьош (биатлон), Вернер Шустер (ски скокове).

Италия:

Камила Алфиери (алпийски ски), Каролина Костнер (фигурно пързаляне), Даниела Меригети (алпийски ски), Елиз Накаб (фристайл ски), Фулвио Валбуса (ски бягане), Силвано Варетони (алпийски ски).

Нидерландия:

Херберт Кул (бързо пързаляне с кънки), Йохем Уйтдехаге (бързо пързаляне с кънки), Ан-Грит Хаарс (бързо пързаляне с кънки и шорт трек), Нийл Петерсен (водещ).

Норвегия:

Тирил Екхоф (биатлон), Хелене Мари Фосесхолм (ски бягане), Ида Мари Хаген (северна комбинация), Емил Иверсен (ски бягане), Роберт Йохансон (ски скокове), Хенрик Л'Абе Лунд (биатлон), Ида Нятун (бързо пързаляне с кънки), Мартин Йонсруд Сундби (крос-кънтри), Ларс Вогберг (кърлинг).

Полша:

Катажина Бахледа-Курус (бързо пързаляне с кънки), Айда Бела (бързо пързалянес кънки), Мариуш Черкавски (хокей на лед), Якуб Кот (ски скокове), Юстина Ковалчик-Текиели (ски бягане/биатлон), Дагмара Кшижинска (алпийски ски), Магдалена Палаш (ски скокове), Томаш Сикора (биатлон/ски бягане), Марчин Шафрански (алпийски ски).

Испания:

Каролина Руис Кастильо (алпийски ски), Хавиер Фернандес (фигурно пързаляне), Мигел Галиндо (алпийски ски), Регино Ернандес (сноуборд), Сара Уртадо (фигурно пързаляне), Андер Мирамбел (скелетон).

Швеция:

Сара Карлшон (кърлинг), Елизабет Хогберг (биатлон), Андре Мюре (алпийски ски), Мартина Шрайвър (бабуни) Хокан Сьодергрен (хокей на лед), Матс Сундин (хокей на лед).

Великобритания:

Ема Карик-Андерсън (алпийски ски), Ламин Дийн (бобслей), Майк Диксън (биатлон), Ед Дрейк (алпийски ски), Ейми Фулър (сноуборд), Чарли Гест (алпийски ски), Лутало Мухамад (репортер), Ив Мюърхед (кърлинг), Ейми Уилямс (скелетон).