  2. Зимни спортове
  3. Радо Янков: Седем стотни не ми достигнаха

Радо Янков: Седем стотни не ми достигнаха

  • 17 яну 2026 | 15:32
Радослав Янков кара отлично, но не успя да достигне до подиум в първия от двата старта за световната купа по сноуборд в Банско.

„Нашият спорт е много коварен. Седем стотни не ми достигнаха. Явно в последната част от трасето противника от Швейцария е бил по-бърз. Всяко изминало състезание е различно и някои от фаворитите дори не могат да стигнат до финалите. Не може да се рискува всичко, просто трябва да се кара и умно. Сега ще видим, какво трасе ще нареди канадския треньор за утре и ще преценим, как да подходим тактически в неделя пред тази невероятна публика“, каза Янков.

