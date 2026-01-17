Популярни
Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

  • 17 яну 2026 | 15:26
  • 324
  • 0
Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

Марко Одермат спечели четвърта поредна победа в едно от най-трудните спускания в календара на Световната купа по ски алпийски дисциплини, това във Венген (Швейцария).

Заради лошото време в горната част на „Лауберхорн“ днес стартът беше свален и спускането беше с около минута по-късо от обичайното. Стартът беше разположен точно на скока „Хундшоф“ малко под мястото, от което стартира вчерашния супергигантски слалом във Венген.

На това спринтово трасе Одермат спечели с време от 1:33.14 и аванс от цели 0.74 секунди пред победителя във Венген през 2019 и 2020 – Винсент Крихмайр (Австрия). Така Одермат постигна своя четвърти пореден успех в спускане на „Лауберхорн“, след като през 2024 година той записа две победи (тогава във Венген се проведе и отложеното от Бийвър Крийк спускане) и триумфира и преди 12 месеца.

Трети днес завърши вчерашният победител Джовани Францони (Италия), който изостана с 0.90 от Одермат. На под секунда от швейцареца завършиха още световният шампион в дисциплината Франьо фон Алмен (Швейцария), Алекси Моне (Швейцария) и Доминик Парис (Италия). Зад тях челната десетка допълниха Камерън Алекзандър (Канада), Даниел Хемцбергер (Австрия), Нилс Алегре (Франция) и Кристоф Инерхофер (Италия).

С третата си победа в общо четири спускания от началото на сезона Одермат увеличи своя аванс на върха на класирането в дисциплината, в което с актив от 380 точки той води с точно 100 пред Фон Алмен. Трети с пасив от 200 пункта се движи италианецът Парис.

В генералното класиране за Световната купа с актив от 1105 точки Одермат има комфортен аванс от 567 пункта пред Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), а тройката с пасив от 627 оформя норвежецът Атле Лий Макграт.

Двамата не участваха в днешното спускане, но ще застанат на старта утре, когато във Венген ще се проведе и традиционният слалом. В него участие ще вземе и Алберт Попов, а двамата манша са предвидени съответно за 11:00 и 14:00 часа българско време.

Снимки: Gettyimages

