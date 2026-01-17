Винъс Уилямс преди старта на Australian Open: Това е най-прекрасното място на земята за игра

Винъс Уилямс е готова за първото си участие на Откритото първенство на Австралия от пет години насам. На 45 години американката ще стане най-възрастната тенисистка, участвала в основната схема на турнира в Мелбърн, изпреварвайки японката Кимико Дате, която беше на 44 години, когато изигра последния си мач през 2015-а.

“Не бях мислила за това, докато не излезе в пресата, така че поздравления за мен”, каза на пресконференция Уилямс, която за първи път игра на турнира през 1998 година.

Тя достигна втория си финал на сингъл в надпреварата през 2017-а, но не е пътувала до Австралия от 2021-а, а от последното ѝ участие в турнир от “Големия шлем” извън Откритото първенство на САЩ са изминали две години и половина, пише ДПА.

Но завръщането на корта миналото лято след здравословни проблеми донесе радост на Уилямс, която постигна първа победа на сингъл от две години насам във Вашингтон и достигна до четвъртфиналите на двойки жени на Откритото първенство на САЩ в тандем с Лейла Фернандес.

По това време тя намекна, че Австралия може да е твърде далечно пътуване, но получи "уайлд кард" и Уилямс с благодарност прие.

„Трябва да се правят някои подвеждащи маневри, нали. Освен това се омъжвах. Предстояха ми две сватби. Беше натоварен период за мен, така че бях фокусирана върху това. Това е най-прекрасното място на земята за игра. Имам невероятни спомени тук. Обичам предизвикателствата, така че съм готова“, добави американката.

Уилямс сключи брак с италианския модел и актьор Андреа Прети на церемония във Флорида миналия месец, а първата задача на двойката е да опознае обновения Мелбърн Парк.

„Не се ориентирам. Определено направих много грешни завои, но е страхотно да видя разширяването и инвестициите в тениса“, коментира тя.

Американката може да играе срещу Коко Гоф във втория кръг, но първо трябва да преодолее Олга Данилович (Сърбия), която е с 21 години по-млада от нея.

Въпреки че сезонът ѝ започна с поражения в първия кръг в Окланд и Хобарт, Уилямс е уверена, че не е далеч от това да обърне резултатите в своя полза.

„В този момент трябва да бъда добра към себе си, защото правя толкова много неща както трябва, но просто ми липсваха мачове. Играя добре. Настройвам се за всяка точка, за да печеля и да контролирам играта. Точно така бих искала да играя“, завърши Винъс Уилямс.

Снимки: Gettyimages