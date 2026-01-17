Страхотен Димитър Димитров с 33 точки за победа №12 за Бусан

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) записаха 12-а победа за сезона в V-League на Република Корея.

Димитров и съотборниците му направиха забележителен обрат от 0:2 гейма, до победа над Самсунг Блуфенгс с 3:2 (25:27, 23:25, 25:18, 25:22, 17:15) в мач от 23-ия кръг.

Българският диагонал изигра превъзходен двубой и заби 33 точки (1 ас, 5 блока, 65% ефективност в атака).

Освен това Димитър Димитров заби и победната точка в мача за 17:15 с мощна атака.

Димитър Димитров вече има в актива си 486 точки от началото на сезона и заема 6-о място в класацията за реализаторите.

ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) е 5-и във временното класиране с актив от 35 точки (12 победи, 11 загуби).