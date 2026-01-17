Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Страхотен Димитър Димитров с 33 точки за победа №12 за Бусан

Страхотен Димитър Димитров с 33 точки за победа №12 за Бусан

  • 17 яну 2026 | 14:09
  • 147
  • 0

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) записаха 12-а победа за сезона в V-League на Република Корея.

Димитров и съотборниците му направиха забележителен обрат от 0:2 гейма, до победа над Самсунг Блуфенгс с 3:2 (25:27, 23:25, 25:18, 25:22, 17:15) в мач от 23-ия кръг.

Българският диагонал изигра превъзходен двубой и заби 33 точки (1 ас, 5 блока, 65% ефективност в атака).

Освен това Димитър Димитров заби и победната точка в мача за 17:15 с мощна атака.

Димитър Димитров вече има в актива си 486 точки от началото на сезона и заема 6-о място в класацията за реализаторите.

ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) е 5-и във временното класиране с актив от 35 точки (12 победи, 11 загуби).

Следвай ни:

Още от Волейбол

ЦСКА стана последният полуфиналист за efbet Купа България 2026

ЦСКА стана последният полуфиналист за efbet Купа България 2026

  • 16 яну 2026 | 21:52
  • 6793
  • 4
Пирин шокира Левски и е на полуфинал за efbet Купа България 2026

Пирин шокира Левски и е на полуфинал за efbet Купа България 2026

  • 16 яну 2026 | 19:41
  • 11730
  • 19
България U18 на финал на евроквалификацията в София

България U18 на финал на евроквалификацията в София

  • 16 яну 2026 | 18:49
  • 6203
  • 2
Мартин Мечкаров: Приключихме участието си тук, но от утре започваме с чисти глави да се готвим за efbet Супер Волей

Мартин Мечкаров: Приключихме участието си тук, но от утре започваме с чисти глави да се готвим за efbet Супер Волей

  • 16 яну 2026 | 17:22
  • 1168
  • 0
Мартин Кръстев: Не изиграхме перфектен мач, но достатъчно добър за победата

Мартин Кръстев: Не изиграхме перфектен мач, но достатъчно добър за победата

  • 16 яну 2026 | 17:17
  • 915
  • 0
Нефтохимик обърна Берое и е на полуфинал efbet Купа България 2026 срещу Локомотив

Нефтохимик обърна Берое и е на полуфинал efbet Купа България 2026 срещу Локомотив

  • 16 яну 2026 | 16:38
  • 5370
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

  • 17 яну 2026 | 13:49
  • 1341
  • 6
Мбапе e титуляр за Реал Мадрид, феновете освиркват тима (съставите)

Мбапе e титуляр за Реал Мадрид, феновете освиркват тима (съставите)

  • 17 яну 2026 | 13:37
  • 1667
  • 1
ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 36650
  • 53
Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

  • 17 яну 2026 | 08:19
  • 23864
  • 25
ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 8333
  • 55
Звезди на Славия под въпрос за първата проверка

Звезди на Славия под въпрос за първата проверка

  • 17 яну 2026 | 09:41
  • 4620
  • 14