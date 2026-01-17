Популярни
Никол Делаго грабна първа победа в кариерата си в спускането в Тарвизио

  • 17 яну 2026 | 13:48
  • 365
  • 0
Италианката Никол Делаго спечели първата победа в кариерата си в Световната купа по ски алпийски дисциплини, след като триумфира в спускането в Тарвизио (Италия).

Делаго беше най-бърза в само един от петте сектора на трасето, но с общо време от 1:46.28 тя победи с 0.20 секунди Кира Вайдле-Венкелман (Германия). Тройката с пасив от 0.26 оформи американката Линдзи Вон, която не успя да спечели втората си поредна победа в спускане след триумфа си в Цаухензее (Австрия) преди седем дена.

Зад нея четвърта се класира Нина Ортлийб (Австрия), пета остана Ема Айхер (Германия), а пасив от под секунда регистрираха още световната шампионка Брийзи Джонсън (САЩ) и Лаура Пировано (Италия), които поделиха шестото място. В топ 10 зад тях попаднаха още Илка Стухец (Словения), Марте Монсен (Норвегия) и Надя Делаго (Италия). Голямата звезда на домакините в скоростните дисциплини София Годжа допусна известни грешки по трасето и остана едва 11-та.

В класирането в дисциплината спускане водачка с актив от 400 точки продължава да е Вон, която води със 144 пред Айхер и със 168 пред Вайдле-Венкелман. С победата си днес по-голямата от сестрите Делаго се изкачи на петото място в класирането с пасив от 220 пункта спрямо Вон.

В генералното класиране за Световната купа Делаго е едва 25-та със 180 точки и изоставане от 743 спрямо водачката Микаела Шифрин (САЩ), която има 923 пункта на своята сметка. Втора на 170 точки зад американката е Камий Раст (Швейцария), а тройката с пасив от 413 оформя Вон.

Световната купа по ски алпийски дисциплини при дамите продължава утре в 12:15 часа българско време със супергигантския слалом в Тарвизио.

Снимки: Gettyimages

