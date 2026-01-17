Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сенегал
  3. Сенегал с остро оплакване срещу Мароко преди финала

Сенегал с остро оплакване срещу Мароко преди финала

  • 17 яну 2026 | 13:26
  • 654
  • 1
Сенегал с остро оплакване срещу Мароко преди финала

Финалът за Купата на африканските нации е помрачен от напрежение, след като Сенегал публично обвини своя съперник и домакин Мароко в неспортсменски действия, свързани с организацията на мача. Чрез изключително остро изявление сенегалската федерация изложи проблемите, с които се сблъсква преди решителния двубой в неделя в Рабат.

„Сенегалската футболна федерация (FSF) информира националната и международната общественост, както и организационните органи, за постоянните нередности в подготовката за финала на Купата на африканските нации“, се казва в съобщението, което след това подробно описва жалбата в четири основни точки.

Първата точка засяга мерките за сигурност и посрещането на отбора. „Федерацията осъжда явната липса на адекватни мерки за сигурност при пристигането на нашия национален отбор на жп гарата в Рабат. Този пропуск изложи играчите и треньорския щаб на опасна близост с местните фенове, което е далеч от стандартите за състезание от такъв ранг и за континентален финал.“

Втората точка е свързана с настаняването на сенегалския тим: „По отношение на хотелската логистика, федерацията информира, че е подала официален протест. След предприетите действия на нашия отбор най-накрая беше предоставен петзвезден хотел, който да гарантира необходимите условия за подготовка за финала.“

Оплаквания имаше и относно тренировъчните игрища. „Федерацията уведоми организаторите за отказа си да тренира в комплекса „Мохамед VI“. Това решение се дължи на факта, че тези съоръжения са база на противниковия отбор, което повдига въпроса за спортната справедливост. Освен това федерацията уточнява, че към днешна дата все още не е получила уведомление за мястото на тренировка на сенегалския отбор преди финала.“

Накрая, федерацията се фокусира върху продажбата на билети и достъпа до стадиона. „Ситуацията е обезпокоителна. Федерацията желае да уточни, че официалният пакет включва само два VVIP билета и изразява съжаление за невъзможността да бъдат закупени VIP и VVIP билети, както се случи по време на полуфиналите. Въпреки това федерацията успя да закупи билети за своите фенове в рамките на максимално разрешените от конфедерацията лимити, а именно: 300 билета от Категория 1, 850 от Категория 2 и 1700 от Категория 3. FSF смята, че тези количества са недостатъчни предвид голямото търсене и осъжда наложените ограничения, които ощетяват сенегалската публика.“

В тази напрегната атмосфера се стига до финал, в който всички сочат за фаворит Мароко. Домакините изиграха всичките си шест мача досега на един и същи стадион (в Рабат), като някои спорни съдийски отсъждания предизвикаха оплаквания от всички техни съперници. Сенегал реши да изрази официално недоволството си от всички несправедливости, които търпи преди големия мач.

Билетите за финала Мароко - Сенегал стигнаха до 900 евро
Билетите за финала Мароко - Сенегал стигнаха до 900 евро
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

  • 17 яну 2026 | 13:49
  • 1291
  • 4
Мбапе e титуляр за Реал Мадрид, феновете освиркват тима (съставите)

Мбапе e титуляр за Реал Мадрид, феновете освиркват тима (съставите)

  • 17 яну 2026 | 13:37
  • 1595
  • 1
Игор Тиаго: Наистина се надявам да бъда част от Световното първенство догодина

Игор Тиаго: Наистина се надявам да бъда част от Световното първенство догодина

  • 17 яну 2026 | 12:36
  • 1021
  • 0
Хетафе привлече нападател от Лион

Хетафе привлече нападател от Лион

  • 17 яну 2026 | 11:17
  • 841
  • 0
Феновете на Реал Мадрид скочиха на Флорентино Перес преди мача с Леванте

Феновете на Реал Мадрид скочиха на Флорентино Перес преди мача с Леванте

  • 17 яну 2026 | 10:30
  • 8167
  • 9
Манчестърското дерби разтриса "Моят отбор", фаворитът за капитан обаче е от Ливърпул

Манчестърското дерби разтриса "Моят отбор", фаворитът за капитан обаче е от Ливърпул

  • 17 яну 2026 | 09:04
  • 2248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

Съставите на Юнайтед и Сити за дербито на Манчестър

  • 17 яну 2026 | 13:49
  • 1291
  • 4
Мбапе e титуляр за Реал Мадрид, феновете освиркват тима (съставите)

Мбапе e титуляр за Реал Мадрид, феновете освиркват тима (съставите)

  • 17 яну 2026 | 13:37
  • 1595
  • 1
ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 36516
  • 53
Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

  • 17 яну 2026 | 08:19
  • 23784
  • 25
ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 8289
  • 55
Звезди на Славия под въпрос за първата проверка

Звезди на Славия под въпрос за първата проверка

  • 17 яну 2026 | 09:41
  • 4597
  • 14