Сенегал с остро оплакване срещу Мароко преди финала

Финалът за Купата на африканските нации е помрачен от напрежение, след като Сенегал публично обвини своя съперник и домакин Мароко в неспортсменски действия, свързани с организацията на мача. Чрез изключително остро изявление сенегалската федерация изложи проблемите, с които се сблъсква преди решителния двубой в неделя в Рабат.

„Сенегалската футболна федерация (FSF) информира националната и международната общественост, както и организационните органи, за постоянните нередности в подготовката за финала на Купата на африканските нации“, се казва в съобщението, което след това подробно описва жалбата в четири основни точки.

Първата точка засяга мерките за сигурност и посрещането на отбора. „Федерацията осъжда явната липса на адекватни мерки за сигурност при пристигането на нашия национален отбор на жп гарата в Рабат. Този пропуск изложи играчите и треньорския щаб на опасна близост с местните фенове, което е далеч от стандартите за състезание от такъв ранг и за континентален финал.“

Втората точка е свързана с настаняването на сенегалския тим: „По отношение на хотелската логистика, федерацията информира, че е подала официален протест. След предприетите действия на нашия отбор най-накрая беше предоставен петзвезден хотел, който да гарантира необходимите условия за подготовка за финала.“

Оплаквания имаше и относно тренировъчните игрища. „Федерацията уведоми организаторите за отказа си да тренира в комплекса „Мохамед VI“. Това решение се дължи на факта, че тези съоръжения са база на противниковия отбор, което повдига въпроса за спортната справедливост. Освен това федерацията уточнява, че към днешна дата все още не е получила уведомление за мястото на тренировка на сенегалския отбор преди финала.“

Накрая, федерацията се фокусира върху продажбата на билети и достъпа до стадиона. „Ситуацията е обезпокоителна. Федерацията желае да уточни, че официалният пакет включва само два VVIP билета и изразява съжаление за невъзможността да бъдат закупени VIP и VVIP билети, както се случи по време на полуфиналите. Въпреки това федерацията успя да закупи билети за своите фенове в рамките на максимално разрешените от конфедерацията лимити, а именно: 300 билета от Категория 1, 850 от Категория 2 и 1700 от Категория 3. FSF смята, че тези количества са недостатъчни предвид голямото търсене и осъжда наложените ограничения, които ощетяват сенегалската публика.“

В тази напрегната атмосфера се стига до финал, в който всички сочат за фаворит Мароко. Домакините изиграха всичките си шест мача досега на един и същи стадион (в Рабат), като някои спорни съдийски отсъждания предизвикаха оплаквания от всички техни съперници. Сенегал реши да изрази официално недоволството си от всички несправедливости, които търпи преди големия мач.

