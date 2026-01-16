Собственикът на Спартак (Пд) с добри новини за базата на клуба

Собственикът на Спартак Пловдив Динко Миленчев излезе с добри новини за базата на клуба:

“Уважаеми фенове и привърженици на ФК Спартак – Пловдив, Скъпи приятели, Изключително радостен съм да Ви съобщя една добра новина. На вчерашното заседание на Пловдивския общински съвет беше прието решение, с което в Годишната програма за управление с общинската собственост на Община Пловдив беше включено спортната база на бившия работнически стадион да може да се отдаде под наем на Футболен клуб Спартак за срок от 30 г.

Защо това е важно?

Първо това ще даде една дългосрочна предвидимост и стабилност не само на представителния отбор, но и на цялата школа.

На следващо място това е едно от задължителни условия, за да може да се кандидатства пред различни програми, пред Български футболен съюз и съответно пред международните футболни организации. И разбира се това ще ми позволи и на мен да мога да предприема различни инвестиционни инициативи.

И тук и сега искам да обявя, че първата такава инвестиция, която ще започна да осъществявам е във възстановяването, но реално в изграждането на изцяло ново футболно игрище, което ще бъде с изкуствена настилка, но и със съответната дренажна система и система за напояване и ще има и нужното осветление. Това игрище ще е с приблизителни размери 120 на 70 м. и ще позволява да бъдат „обособявани“ и 3 по-малки игрища, на които да се тренира и да се играят и различни мачове. Размерът на инвестицията ще надхвърли няколко стотин хиляди евро и това ще е само за това ново игрище. То ще ни даде възможност не просто да има различни и добри условия за тренировъчна дейност и за провеждане на футболни мачове, но и ще помогне да развиваме различните възрастови групи, като им се осигури възможност за тренировки на наистина добри терени.

Всички вие, може би помните как изглеждаше и в какво състояние беше футболния терен на последното ни домакинство миналата година срещу отбора на ФК Ямбол. Още тогава след края на срещата при разговорите ми с футболистите им казах, че ще направя всичко по силите си, за да може възможно най-бързо това да се промени.

Ето защо искам още веднъж и тук да БЛАГОДАРЯ на общинските съветници от всички групи в Общинския съвет, които подкрепиха това предложение.

Благодаря и на администрацията на общината и на г-н Димитров, че проявиха и разбиране и разбраха, че това е само в интерес на децата, които тренират във ФК Спартак Пловдив, на техните родители и е добре и за развитието на футбола като спорт в Пловдив.

Разбира се с това няма да се изчерпат инвестициите, които ще се направят в спортната база, но би било добре да се осигурят средства за инвестиции в целия комплекс и от държавата и от БФС и от община Пловдив.

Уважаеми привърженици и фенове, Благодаря Ви и на Вас, че подкрепяте любимия си отбор и се надявам, че през новия полусезон Заедно ще изживеем много хубави и приятни емоции, ще се наслаждаваме на играта на футболистите и ще се радваме на много победи.

Само Спартак Пловдив!”.