Съперникът на Гришо на старта в Мелбърн спечели титлата в Аделаида

  • 17 яну 2026 | 09:41
Томаш Махач от Чехия, който е съперник на Григор Димитров в първия кръг на предстоящото Открито първенство на Австралия по тенис, спечели титлата на турнира на твърда настилка от сериите ATP 250 в Аделаида с награден фонд 700 хиляди долара.

Поставеният под номер 8 Махач надделя над френския левичар Юго Юмбер с 6:4, 6:7(2), 6:2 за 2:25 часа. 25-годишният чех игра на трети финал в кариерата си в Тура на ATP и взе втора титла след тази в Акапулко през миналия сезон.

Махач преодоля пасив от 0:3 в първия сет, който спечели след решаваш пробив в деветия гейм. Той загуби втората част след тайбрек, но в третата взе подаването на съперника си два пъти и след 6:2 затвори срещата.

Също днес Якуб Меншик спечели трофея на турнира по тенис АТП 250 на твърди кортове в Окланд (Нова Зеландия). Това е първи път, когато двама чехи стават шампиони в АТП в една и съща седмица, откакто Иван Лендъл и Томаш Шмид са го правили през 1982 година.

Снимки: Gettyimages

