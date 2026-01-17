Съперникът на Гришо на старта в Мелбърн спечели титлата в Аделаида

Томаш Махач от Чехия, който е съперник на Григор Димитров в първия кръг на предстоящото Открито първенство на Австралия по тенис, спечели титлата на турнира на твърда настилка от сериите ATP 250 в Аделаида с награден фонд 700 хиляди долара.

Поставеният под номер 8 Махач надделя над френския левичар Юго Юмбер с 6:4, 6:7(2), 6:2 за 2:25 часа. 25-годишният чех игра на трети финал в кариерата си в Тура на ATP и взе втора титла след тази в Акапулко през миналия сезон.

Made for Adelaide 🏆



Tomas Machac caps a standout week at the Adelaide International, defeating Humbert 6-4, 6-7(2), 6-2 to claim his second tour-level title.@AdelaideTennis | #AdelaideTennis pic.twitter.com/HWDkQeocYL — ATP Tour (@atptour) January 17, 2026

Махач преодоля пасив от 0:3 в първия сет, който спечели след решаваш пробив в деветия гейм. Той загуби втората част след тайбрек, но в третата взе подаването на съперника си два пъти и след 6:2 затвори срещата.

Simply too good 🔥



The moment Tomas Machac sealed the title deal in Adelaide 🏆@AdelaideTennis | #AdelaideTennis pic.twitter.com/vnLkbCbXCF — ATP Tour (@atptour) January 17, 2026

Също днес Якуб Меншик спечели трофея на турнира по тенис АТП 250 на твърди кортове в Окланд (Нова Зеландия). Това е първи път, когато двама чехи стават шампиони в АТП в една и съща седмица, откакто Иван Лендъл и Томаш Шмид са го правили през 1982 година.

Снимки: Gettyimages