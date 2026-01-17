Популярни
  Словения и Черна гора с рекорд по отбелязани голове на Европейското по хандбал

Словения и Черна гора с рекорд по отбелязани голове на Европейското по хандбал

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 114
  • 0
Националните отбори на Словения и Черна гора поставиха рекорд по отбелязани голове в един мач на Европейското първенство по хандбал за мъже, като общо вкараха 81 попадения в среща от груповата фаза. Турнирът се провежда в Дания, Норвегия и Швеция.

Двубоят завърши с победа с 41:40 за словенския отбор. В предишния мач с най-много голове на Европейско първенство бяха отбелязани 77 - през 2016 година, когато Беларус се наложи над Исландия с 39:38.

Срещата между Словения и Черна гора стана и с най-много голове в историята на големите турнири (Олимпийски игри, Световни първенства и Европейски първенства). На Световното първенство през 2003 година Русия и Румъния общо отбелязаха 80 попадения, като руснаците спечелиха с 42:38.

В други срещи настоящият олимпийски и световен шампион Дания надделя над Република Северна Македония с 36:24. Исландия спечели срещу Италия с 39:26, Португалия се наложи над Румъния с 40:34, Унгария победи Полша с 29:21, а Фарьорските острови и Швейцария завършиха 28:28.

