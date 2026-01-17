Популярни
Лидерът в НХЛ Колорадо с неочаквано поражение от Нашвил

  17 яну 2026 | 08:56
  • 186
  • 0
Лидерът в НХЛ Колорадо с неочаквано поражение от Нашвил

Лидерът в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Колорадо Аваланш допусна неочаквано поражение с 3:7 при домакинството си на Нашвил Предатърс в мач от редовния сезон.

С основна заслуга за успеха на „хищниците“ беше ветеранът Райън О'Райли, който отбеляза хеттрик. Освен него по веднъж за гостите се разписаха Майкъл Бънтинг, Филип Форсберг, Стивън Стамкос и Майкъл МакКарън. Юсе Сарос пък беше почти перфектен на вратата със своите 39 спасявания.

Единствено Брок Нелсън успя да преодолее финландеца два пъти в първия период, а в началото на третия това стори и Мартин Некаш. Последвалите обаче три безответни попадения на Форсберг, Стамкос и МакКарън обаче решиха двубоя в полза на гостите.

Въпреки това Колорадо продължава да има солиден аванс на върха на генералното класиране в НХЛ, в което със 74 точки от 46 двубоя „лавините“ водят с 11 пункта пред дивизионния съперник Далас Старс, който е и с два мача повече. Нашвил пък се доближи до зоната на плейофите в Западната конференция, тъй като изостава със само точка от Сан Хосе Шаркс в битката за последната „уайлд кард“ позиция, а двата тима са с равен брой мачове.

За Колорадо сезонът продължава в понеделник от 23:00 часа българско време с домакинство на Вашингтон Кепитълс. За Нашвил пък предстои гостуване на Вегас Голдън Найтс, а двубоят започва утре сутринта в 5:00 часа българско време.

Снимки: Imago

