  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  3. Каролина зашлеви звучен шамар на шампиона Флорида в мач с 10 гола

Каролина зашлеви звучен шамар на шампиона Флорида в мач с 10 гола

  • 17 яну 2026 | 08:37
  • 717
  • 0
Каролина зашлеви звучен шамар на шампиона Флорида в мач с 10 гола

Каролина Хъркийенс зашлеви мощен шамар на шампионата в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Флорида Пантърс, печелейки с 9:1 у дома.

С най-голяма принос за успеха на „ураганите“ беше Николай Елърс, който регистрира хеттрик, след като се разписа веднъж в първия и два пъти в третия период. Освен него точни за домакините бяха още Марк Джанкайски, Александър Никишин, Андрей Свечников, Ерик Робинсън и Тейлър Хоу, който отбеляза две попадения. Брандън Буси пък беше почти отличен на вратата, след като спаси 15/16 удара, които играчите на Флорида отправиха към неговата врата.

Единственият, който успя да преодолее стражът на домакините, беше Увис Белинскис, който се разписа в началото на втората част. По този начин той изравни резултата след гола на Елърс в края на първата третина, но след това „пантерите“ допуснаха осем безответни попадения, за да загубят с 1:9. По този начин те не успяха да спечелят и трите мача срещу Каролина през сезона, след като през декември Флорида постигна две победи в рамките на четири дни, съответно с 4:3 у дома и с 5:2 в Райли.

След разгромната победа срещу шампионите Каролина увеличи своя аванс на върха на класирането в Столичната дивизия, където с 62 точки от 48 мача „ураганите“ водят с пет пред състава на Ню Йорк Айлъндърс, който обаче е с мач по-малко. В следващия си двубой Хърикейнс ще гостуват на Ню Джърси Девилс, а срещата е тази нощ от 2:00 часа българско време.

С 51 точки от 46 мача Флорида продължава да се намира извън местата, даващи право на участие в плейофите. В момента шампионите от последните два сезона изостават с пет пункта от последната „уайлд кард“ позиция, която се заема от Бостън Бруинс, който обаче е с два мача повече. Сезонът за шампионите продължава тази нощ с визита на Вашингтон Кепитълс, а срещата ще започне от 2:00 часа след полунощ.

Снимки: Imago

