Лидерът с Арсенал с гостуване в града на Робин Худ

Нотингам Форест ще посрещне лидера в класирането Арсенал в мач от Премиър лийг на 17 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 19:30 часа на стадион "Сити Граунд". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Майкъл Оливър. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в коренно различни ситуации в класирането.

Арсенал доминира в класирането на Премиър лийг, заемайки първото място с впечатляващите 49 точки от 21 изиграни мача. "Топчиите" имат отлична голова разлика с 40 отбелязани и само 14 допуснати гола, което показва както силата на тяхното нападение, така и стабилността на защитата им. От друга страна, Нотингам Форест се намира в опасната зона, заемайки 17-то място с едва 21 точки от същия брой мачове. "Гарибалдийците" имат скромни 21 отбелязани гола и цели 34 допуснати, което обяснява тяхната позиция близо до зоната на изпадащите. Победа за домакините би била изключително ценна в борбата за оцеляване, докато Арсенал се стреми да затвърди лидерската си позиция.

Нотингам Форест преминава през труден период с три загуби в последните пет мача. Те завършиха наравно 3:3 срещу Рексъм в мач от ФА Къп на 9 януари, след което ще трябва да играят повторна среща. Преди това постигнаха важна победа като гост срещу Уест Хам с 2:1 на 6 януари, което беше глътка въздух в борбата за оцеляване. Въпреки това, "гарибалдийците" загубиха от Астън Вила с 3:1 на 3 януари, от Евертън с 0:2 на 30 декември и от Манчестър Сити с 1:2 на 27 декември. От своя страна, Арсенал демонстрира отлична форма с четири победи и едно равенство в последните пет мача. "Топчиите" победиха Челси с 3:2 в Карабао Къп на 14 януари, разгромиха Портсмут с 4:1 за ФА Къп на 11 януари, завършиха наравно 0:0 с Ливърпул на 8 януари, победиха Борнемут като гост с 3:2 на 3 януари и разгромиха Астън Вила с 4:1 на 30 декември.

В последните пет срещи между двата отбора, Арсенал има категорично предимство с четири победи и едно равенство. Последният им двубой се състоя на 13 септември 2025 г., когато "топчиите" победиха убедително с 3:0 на своя стадион. Преди това, на 26 февруари 2025 г., двата отбора завършиха наравно 0:0 на "Сити Граунд". На 23 ноември 2024 г. Арсенал отново надделя с 3:0 като домакин. В срещата от 30 януари 2024 г. "топчиите" победиха с 2:1 на "Сити Граунд", а на 12 август 2023 г. отново спечелиха с 2:1 като домакини. Историята показва, че Нотингам Форест изпитва сериозни затруднения срещу лондончани, особено когато играят на "Емирейтс".

Елиът Андерсън се очертава като звездата на Нотингам Форест в този сезон. Младият полузащитник, роден през 2002 г., се превърна в основен двигател на отбора със своите изяви в средата на терена. Неговата енергичност и способност да свързва защитата с нападението са от ключово значение за "гарибалдийците" в борбата за оцеляване. От друга страна, Деклан Райс продължава да бъде сред най-важните играчи за Арсенал. Английският национал, който се присъедини към "топчиите" през 2023 г., впечатлява със своята универсалност, тактическа дисциплина и лидерски качества. Райс е незаменима част от схемата на Микел Артета, като допринася както в защита, така и в организацията на атаките. Двубоят между тези два ключови полузащитника в центъра на терена може да се окаже решаващ за крайния изход от мача.