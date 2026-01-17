Популярни
Андреева попари Мбоко и вдигна трофея в Аделаида

  • 17 яну 2026 | 06:13
  • 234
  • 0
Андреева попари Мбоко и вдигна трофея в Аделаида

Рускинята Мира Андреева спечели турнира в Аделаида, Австралия. Осмата в ранглистата надви на финала Виктория Мбоко от Канада с 6:3 6:1 след точно час игра. Победителката вече има впечатляващите четири титли от WTA за скромните си 18 години.

Андреева записа само един ас, докато съперничката ѝ от Северна Америка направи две точки директно от сервис. Последната обаче допусна цели три двойни грешки, докато състезателката от Източна Европа само веднъж се провали при началния си удар. Мбоко имаше само една възможност за пробив, докато Андреева осъществи 5 от 10 шанса.

Канадката започна много силно срещата и бе истинска сензация, че в крайна сметка я загуби. Тя спечели първите три гейма и изглеждаше, че с лекота ще затвори първата част в своя полза. Това обаче не се случи и след три поредни пробива Мира Андреева оформи фамозен обрат.

Европейката задържа тази тенденция и за началото на втората част, когато поведе с 3:0. Тогава в оспорвания четвърти гейм канадката спаси един геймбол, след което намали, но на свой ред не успя да осъществи велик обрат и последва нов пробив за рускинята. Така се стигна до заключителния седми гейм, в който Андреева поведе с 40:30 и приключи всичко още с първия мачбол.

Сега Мира Андреева ще има малко повече от 24 часа да отпочине, преди да започне участието си на първия “Голям шлем” за годината, и на 19-и януари (понеделник) ще срещне хърватката Доня Векич в първия кръг на Australian Open.

