Андреева попари Мбоко и вдигна трофея в Аделаида

Рускинята Мира Андреева спечели турнира в Аделаида, Австралия. Осмата в ранглистата надви на финала Виктория Мбоко от Канада с 6:3 6:1 след точно час игра. Победителката вече има впечатляващите четири титли от WTA за скромните си 18 години.

Andreeva d. Mboko 6-3 6-1 in Adelaide



So much talent between these two, but Mirra wins the battle of the teenager's today.



She claims her 4th WTA title



✅6-1 in 2026

✅1st Adelaide title



One of a kind.



❤ pic.twitter.com/uPxrN7oqZF — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 17, 2026

Андреева записа само един ас, докато съперничката ѝ от Северна Америка направи две точки директно от сервис. Последната обаче допусна цели три двойни грешки, докато състезателката от Източна Европа само веднъж се провали при началния си удар. Мбоко имаше само една възможност за пробив, докато Андреева осъществи 5 от 10 шанса.

Канадката започна много силно срещата и бе истинска сензация, че в крайна сметка я загуби. Тя спечели първите три гейма и изглеждаше, че с лекота ще затвори първата част в своя полза. Това обаче не се случи и след три поредни пробива Мира Андреева оформи фамозен обрат.

Европейката задържа тази тенденция и за началото на втората част, когато поведе с 3:0. Тогава в оспорвания четвърти гейм канадката спаси един геймбол, след което намали, но на свой ред не успя да осъществи велик обрат и последва нов пробив за рускинята. Така се стигна до заключителния седми гейм, в който Андреева поведе с 40:30 и приключи всичко още с първия мачбол.

Pink goes good with green in Oz! 💗💚



Mirra Andreeva defeats Mboko in straight sets to take home her first title of the year! #AdelaideInternational pic.twitter.com/yrXf3HT6jg — wta (@WTA) January 17, 2026

Сега Мира Андреева ще има малко повече от 24 часа да отпочине, преди да започне участието си на първия “Голям шлем” за годината, и на 19-и януари (понеделник) ще срещне хърватката Доня Векич в първия кръг на Australian Open.

Mirra Andreeva after beating Victoria Mboko to win the title in Adelaide



“I guess my team comes next, but I do feel like it was all me.” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/aUi5sQSI96 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 17, 2026