Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Петрокина защити европейската си титла

Петрокина защити европейската си титла

  • 17 яну 2026 | 02:38
  • 126
  • 0
Петрокина защити европейската си титла

Естонката Нина Петрокина защити титлата си при жените на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефилд (Великобритания).

21-годишната Петрокина показа страхотно представяне в кратката и във волната програма и взе златото за втора поредна година със сбор от 216.14. Във волната програма тази вечер тя изпълни без грешка всичките си скокове и получи най-високата си оценка за сезона от 145.53 точки.

"Обичам това, което правя. Цял живот тренирам това. Надявам се да имам още хубави моменти в кариерата си", каза шампионката.

Тя спечели с 25 точки разлика пред втората Луна Хендрикс от Белгия, която събра 191.26. Хендрикс има в колекцията си още пълен комплект медали от шампионати на Европа и сребро и бронз от Световни първенства. Тя се изкачи от пето място след кратката програма до подиума.

Италианката Лара Наки Гутман завоюва бронзовото отличие със 186.87 точки, след като получи четвърти оценки и за двете си изпълнения.

Шампионката на България Александра Фейгин се класира 25-а в кратката програма и не продължи на финала.

25-о място за Фейгин в кратката програма на Европейското в Шефилд
25-о място за Фейгин в кратката програма на Европейското в Шефилд

В събота Европейското първенство продължава с волната програма при мъжете и при танцовите двойки.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Българите отиват на репешажи на Европейското първенство по шорттрек

Българите отиват на репешажи на Европейското първенство по шорттрек

  • 16 яну 2026 | 21:38
  • 481
  • 0
Френска двойка спечели ритмичния танц на Европейското по фигурно пързаляне

Френска двойка спечели ритмичния танц на Европейското по фигурно пързаляне

  • 16 яну 2026 | 21:35
  • 560
  • 1
Александър Кръшняк: В Бад Гащайн изненадах другите, но изненадах и себе си

Александър Кръшняк: В Бад Гащайн изненадах другите, но изненадах и себе си

  • 16 яну 2026 | 20:53
  • 1653
  • 0
Малена Замфирова: Развълнувана съм, надявам се да стане хубаво състезание

Малена Замфирова: Развълнувана съм, надявам се да стане хубаво състезание

  • 16 яну 2026 | 20:37
  • 1736
  • 1
Петър Гергьовски: Това, че съм толкова близо до олимпийската квота, тежи допълнително

Петър Гергьовски: Това, че съм толкова близо до олимпийската квота, тежи допълнително

  • 16 яну 2026 | 19:20
  • 955
  • 0
Ясни са стартовите номера на Радослав Янков и Малена Замфирова (обновена)

Ясни са стартовите номера на Радослав Янков и Малена Замфирова (обновена)

  • 16 яну 2026 | 19:13
  • 979
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 29307
  • 102
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 16121
  • 27
ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

  • 16 яну 2026 | 23:10
  • 4661
  • 4
Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

  • 17 яну 2026 | 00:02
  • 5391
  • 0
Любо Пенев се връща в България! Босът на ЦСКА с голям жест към Ел Голеадор

Любо Пенев се връща в България! Босът на ЦСКА с голям жест към Ел Голеадор

  • 16 яну 2026 | 18:48
  • 24004
  • 35
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 17647
  • 7