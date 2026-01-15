Популярни
  2. Зимни спортове
  3. 25-о място за Фейгин в кратката програма на Европейското в Шефилд

25-о място за Фейгин в кратката програма на Европейското в Шефилд

  • 15 яну 2026 | 02:49
  • 208
  • 0
25-о място за Фейгин в кратката програма на Европейското в Шефилд

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин завърши на 25-о място в кратката програма при жените и не успя да се класира за волната на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефилд (Великобритания).

Само 0.60 точки не ѝ достигнаха, за да намери място за седми път в кариерата си на финал при жените на този форум. Фейгин изпълни комбинация от два тройни тулупа и двоен аксел, но допусна две грешки в кратката си програма - на троен ритбергер и при един от пируетите, и получи оценка от 49.70 точки (26.58 за технически елементи, 24.12 за компоненти на програма и 1.00 наказание. С резултат от 50.30 точки 24-а е литовката Йогаиле Аглискайте, която е последната финалистка сред 38-те участнички.

Непосредствено преди първенството 23-годишната Фейгин пробва нов чифт кънки, но това доведе до възпаление на десния крак, на който приземява скоковете си. Щабът й взе решение да играе със старите, но ситуацията повлия на ритъма на подготовката й. Най-сериозният старт за сезона обаче тепърва предстои за нея, защото тя ще играе на Олимпийските игри в Милано след месец.

Лидерка след кратката програма е защитаващата титлата си естонка Нина Петрокина, която получи 70.61 точки - най-висок резултат в кариерата й след перфектна кратка програма. След нея са Нина Пинцароне (Белгия) с 64.97 и Анна Пецета (Италия) с 64.85 точки.

По-рано днес при спортните двойки кратката програма спечелиха двукратните световни шампиони за юноши Анастасия Метелкина и Лука Берулава със 75.96 точки, след като изпълниха отлична композиция на "Болеро". Втори са защитаващите титлата си и световни вицешампиони Минерва Фабиене Хазе и Никита Володин (Германия) със 74.81 точки, а третата позиция заемат Мария Павлова и Алексей Святченко (Унгария) със 73.32 точки.

Волната програма при спортните двойки е утре вечерта, а при жените е в петък.

Шампионът на България Александър Златков започва своето участие в четвъртък. Той е със стартов номер 4 в кратката програма и трябва да излезе на леда в 16:06 часа българско време. За волната програма се класират първите 24, а на леда в Шефилд ще играят 29 фигуристи вместо заявените предварително 31. Състезанието започва в 15:40 часа.

