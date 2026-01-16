Популярни
Радо Янков не тренира преди първия старт в Банско

  • 16 яну 2026 | 15:05
  • 354
  • 0

Асът на българския алпийски сноуборд Радослав Янков е готов за силно представяне в двата гигантски слалома от програмата на Световната купа в Банско. Състезанията са в събота и неделя, като квалификациите са с начален час 9, а финалите утре са от 13:00 часа, в неделя са от 12,45.

На старт на Бъндеришка поляна ще застанат всички звезди на този спорт, като единствено отсъства Естер Ледецка, която ще кара алпийски ски през уикенда. Днес всички проведоха последна тренировка, ала Янков предпочита да почива, тъй като тренира здраво в предишните дни. Тази вечер ще има парад по улиците на Банско на състезателите и жребии за съботния старт.

