Спартак и Черно море в люта битка в Плевен

Отборите на Спартак Плевен и Черно море Тича играят в мач от 17-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. След 10 минути игра в зала "Балканстрой" резултатът е равен (23-23).

ПЪРВА ЧАСТ



След малко повече от минута игра Спартак поведе със 7-0, а след точна стрелба от далечно разстояние на Макклауд резултатът стана 10-0. Малко след това разликата скочи на 12 точки в полза на домакините. След 3 минути игра Уотсън-Гейл вкара първите 2 точки за Черно море, а след това Уест намали изоставането на неговия тим на 8 точки (4-12). Бързо обаче разликата отново скочи на 11 точки (15-4). Намалиха на 7 изоставането си варненци, но Сотиров открадна топката и вдигна разликата на 9 точки (19-10), при оставащи малко повече от 4 минути до края на частта. Надлъгването между двата тима продължи с пълна сила. Уест намали на 6 пасива на Черно море (15-21), след точна стрелба от далечно разстояние, а след това отново той намали на 4 (17-21). Тройка на Венци Петков стопи на 3 разликата (20-23), а след това тя падна само на точка (21-23). Стигна се до равенство (23-23), като именно при този резултат завърши първата четвърт.

ВТОРА ЧАСТ



Още в първата минута Алонзо Гафни даде аванс от 2 точки на Черно море (25-23).

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

ЧЕРНО МОРЕ ТИЧА: Уест, Стоянов, Уотсън-Гейл, Гафни, Боянов

СПАРТАК ПЛЕВЕН: Браун, Макклауд, Сотиров, Скот, Иванов

СТАТИСТИКА НА ЖИВО!

Плевенчани са седми в класирането със 7 победи и 7 загуби в сметката си, а "моряците" заемат трето място в таблицата с баланс от 11 успеха и 4 поражения до този момент.

Снимка: Черно море Тича - Фейсбук