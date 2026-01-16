Популярни
Хана Йоберг спечели спринта в Руполдинг, две българки влязоха в преследването

  • 16 яну 2026 | 16:53
  • 1464
  • 0
Хана Йоберг спечели спринта в Руполдинг, две българки влязоха в преследването

Хана Йоберг спечели своята втора победа от началото на сезона в Световната купа по биатлон, след като триумфира в днешния спринт на 7.5 километра в Руполдинг (Германия).

Шведката беше безгрешна на огневия рубеж и с време от 19:10.7 минути победи със 7.5 секунди Лу Жанмоно (Франция), която също свали и десетте си мишени. Всъщност с перфектна стрелба бяха първите седем в класирането, което е още едно доказателство за това, че рубежът в Меката на биатлона е най-благоприятният изобщо в Световната купа.

Трета в днешния спринт завърши носителката на големия кристален глобус от преди два сезона Лиза Витоци (Италия), която изостана с 11.7 от победителката Йоберг, чиято по-малка сестра Елвира остана в подножието на подиума. Победителката от спринта в Оберхоф миналата седмица днес беше с 14.6 по-бавна от своята сестра, а зад нея петицата оформи действащата носителка на големия кристален глобус Франциска Пройс (Германия), коята остана на 16.5 от първото място.

На старта в спринта в Руполдинг застанаха и общо четири българки, а най-добре от тях се представи Милена Тодорова, която въпреки перфектната си стрелба завърши на 31-та позиция с пасив от 1:18.7 минути. Освен нея за неделното преследване на 10 километра се класира и Лора Христова, която допусна една грешка в първата си стрелба и зае 48-то място, изоставайки с 1:49.9 от победителката.

Извън първите 60 останаха Валентина Димитрова и Мария Здравкова, които се класираха съответно 63-та и 70-та. Димитрова сгреши един изстрел в стрелбата си от положение прав и завърши на само 2.6 секунди от Тереза Воборникова (Чехия), която зае последното място, което дава право на участие в преследването. Здравкова пък направи цели три наказателни обиколки във втората си стрелба, но въпреки това завърши на едва 13.2 зад Димитрова.

В генералното класиране за Световната купа водачка с общо 628 точки продължава да е Жанмоно, която води с 80 пункта пред финландката Суви Минкинен, която се класира шеста днес. Тройката с пасив от 107 точки оформя завършилата на деветото място днес норвежка Марен Киркайде. С победата си днес Йоберг изпревари своята сестра и заема четвъртото място с 485 пункта на своята сметка. Най-напред от българките е Тодорова, която е 39-та със 77 точки.

В дисциплината спринт водачка отново е Жанмоно, която с 311 пункта води с 56 пред Минкинен и със 72 пред Киркайде. Четвърда с 238 точки е днешната победителка Йоберг, а най-напред от българките и тук е Тодорова, която заема 34-то място с 54 точки.

Програмата на Световната купа по биатлон в Руполдинг продължава утре с мъжкия спринт на 10 километра, който ще стартира в 15:30 часа българско време. В неделя са предвидени преследванията за жени (10 км) и мъже (12.5 км), които ще стартират съответно в 13:30 и 16:00 часа българско време.

Снимки: Gettyimages

