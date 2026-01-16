Младок от Орландо сътвори една от забивките на сезона в НБА

Берлинската публика имаше възможност да се наслади на вълнуващ НБА сблъсък между Орландо Меджик и Мемфис Гризлис, който беше белязан от зрелищно забиване на Антъни Блек покрай цели четирима противникови играчи, за което от снощи говори цялата баскетболна общественост. Въпреки че Мемфис имаше преднина от цели 20 точки в средата на втората четвърт, в крайна сметка в "Убер Арена" в Берлин се стигна до напрегнат финал, а публиката беше разпалена от местния баскетболист Франц Вагнер, но и от една забивка, каквито не се срещат всеки ден.

Забивка над противников играч, така нареченият "постер", винаги представлява истинска атракция за феновете, но когато на този "постер" се окажат цели четирима противникови баскетболисти, тогава говорим за спектакъл. Точно това предостави на публиката Антъни Блек, който две минути и половина преди края, при резултат 107:107, се устреми към коша на съперника и вкара топката през него с почти цялата петорка на Гризлис на гърба си. В крайна сметка отборът от Флорида спечели със 118:111.

След мача Блек беше един от играчите, които се появиха пред журналистите в смесената зона, като преди всичко той се спря на атмосферата в залата и самия мач.

"Преди всичко, енергията в залата беше невероятна и се чувствахме като у дома си. Феновете бяха страхотни, разбира се, заради Франц, Мо и Тристан. На Франц не му вървеше стрелбата, но той вярваше в себе си и продължи да бъде агресивен, в крайна сметка намери начин да вкарва точки и се радваме, че се завърна", каза Блек.

Последва въпрос дали това е първото му забиване над четирима играчи, на което той отговори, че дори не е осъзнавал, че толкова много защитници са се намирали около него.

"Мисля, че да... дори не знаех, че съм забил над цели четирима. Просто се засилих, пробих и видях, че помощта малко закъснява", каза гардът.

"Много съм доволен, винаги има място за напредък и аз виждам това място, но за мен това е нещо положително. Вървя ден за ден, искам да помогна на отбора да печели", добави Блек.

В крайна сметка младокът беше попитан дали може да се очаква от него зрелищно забиване и в Лондон, където Мемфис и Орландо ще премерят сили в неделя.

"Не мога да обещая нищо, но всеки път, когато влизам в подкошието, имам намерението да забия", заключи Блек.

Снимки: Gettyimages