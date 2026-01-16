Вместо гаджето си Григор гушка кенгуру и крокодил

Григор Димитров е в Австралия, където му предстои участие в Първия за годината турнир от Големия шлем. Най-добрият български тенисист умили феновете си в социалните мрежи, след като броени дни преди старта на битките на кортовете на “Мелбърн Парк” се снима с няколко представители на традиционната фауна на Зеления континент.

Заедно с други звезди от тениса той посети местна зоологическа градина. Там в прегръдките му се оказа малко кенгуру и дори крокодил. Гришо се оказа в непосредствена близост и със симпатична коала, с която си размени ескимоска целувка.

Григор Димитров ще започне участието на Australian Open с мач срещу 35-ия в света чеш Томаш Махач, на когото след ден му предстои финал на турнира в Аделаида.