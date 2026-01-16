Българин премина в гръцкия АЕК

Българският волейболист Божидар Георгиев премина в състава на АЕК (Атина), съобщиха от клуба. Посрещачът, висок 197 сантиметра, остава в първенството на Гърция, като до момента беше играч на Атлос (Орестиада).

24-годишният Георгиев започва кариерата си в ЦСКА, където играе между 2016-а и 2019-а. Следват периоди за волейболиста в Славия (2019-20) и в Пирин (Разлог) (2020-21). През следващите три години той отново е състезател на Славия, а първият му трансфер в чужбина е в кипърския Олимпиада (2022-23). Пътят му продължава през Гомел в Беларус, а през януари 2025 преминава в Атлос (Орестиада).