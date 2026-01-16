Яник Синер се връща в Мелбърн по-зрял и мъдър

Защитаващият титлата си от Откритото първенство на Австралия по тенис Яник Синер (Италия) идва като различен човек от онзи, който влезе на кортовете на „Мелбърн Парк“ преди година. Самият той смята, че е по-силен психически и физически отколкото преди 12 месеца, след като преминал през най-трудния момент в кариерата си до момента.

24-годишната звезда играеше покрит от облак съмнения за неразрешен допинг-случай миналата година, а въпросите за чистотата му го преследваха на корта и на пресконференциите. И сякаш другите го гледаха по различен начин. А допинг-властите му дадоха тримесечна почивка под формата на наказание, за да бъде приключен този случай.

След завръщането си в тура, той спечели първата си титла от турнира от „Големия шлем“ – „Уимбълдън“ и завърши най-успешния си сезон с още една титла от финалите на ATP.

„Миналата година определено беше много по-трудна ситуация като цяло за мене“, каза Синър пред репортери в петък.

„В същия момент на 2025-а не знаех точно какво ще се случи. Опитах се все още да се наслаждавам на излизането си на корта, но все още го имаш в главата си. Беше трудно, както за мене, така и за семейството ми. Опитах се да остана близко с хората, които наистина ме обичат. Понякога работеше добре, понякога беше разочароващо“.

Година по-късно четирикратният шампион от Големия шлем каза, че преживяването го е направило по-зрял, давайки му способността да се справя с други предизвикателства на корта и извън него.

„Това наказание ме направи още по-силен като личност. Човекът, в който съм се превърнал сега, е много по-зрял, защото виждам кога нещата с мене не вървят в правилната посока“.

„Също така научих, че каквото и да се случи на корта като резултати, това е второстепенно, а не основното. Сега преживявам спорта, който практикувам, много по-спокойно, много по-различно. Бих казал, примам с повече релакс нещата. Балансът е всичко!“, каза с усмивка италианският шампион пред медиите.

Поставен под номер 2 в основната схема на турнира, Синер ще започне участието си в Австралия срещу французина Юго Гастон. И е сочен от букмейкърите за фаворит за нова титла, изпреварвайки основния си претендент в момента Карлос Алкарас (Испания).

Когато се срещнаха на последния Голям шлем, Алкарас спечели. Синер си тръгна от корта с обещанието и целта „да разнообрази повече играта си, за да бъде по-труден съперник“.

„Не става въпрос само за победа над един човек. По-скоро става въпрос за това да се чувствам комфортно във всяка ситуация. Това се опитахме да направим през извън сезона“, каза той, обяснявайки задачата пред него и екипа му.